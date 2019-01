De cara a mayo...

A cuatro meses de las elecciones, el panorama va despejándose y ya podemos imaginarnos la papeleta para presidente el 5 de mayo.

Las alianzas, como se imaginaba. El panameñismo repite con el PP (Partido Pequeñito), el PRD estrena amistad con Molirena (qué opinarían Billy Ford y Chinchorro), y el CD hace alianza con ídem. O sea, que ya hay tres candidatos. El FAD, correrá solito, al no encontrar socios para “bolivarianizar” Panamá.

Los independientes, aún no sabemos quiénes irán en la papeleta, pero pareciera estar definido. Ana Matilde Gómez capitaliza cuatro años de ser la golondrina que no hace verano en la cloaca mayor. En cuanto a los otros dos: el dinero sigue decidiendo. Por más que digan lo contrario, Dimitri Flores y Marco Ameglio son vistos como caballos de Troya, cuyo objetivo era sacar de la papeleta a independientes reales. Las víctimas: Lombana y Bernal.

Pero ha quedado clara la desigual competencia entre libre postulación y partidos, hasta con menos adherentes que las firmas válidas de quienes no estarán en la papeleta. Entre muertos, menores de edad y firmas chimbas, queda claro que la rigurosidad no ha sido la norma al registrar adherentes. Como ejemplo, a uno de los “activistas” le pregunté por el candidato, y no tenía idea ni cómo se escribía el apellido. Quería sus “60 dola”.

Hasta ahora: Cortizo es mudo. Como siempre ha aventajado a los demás, prefiere quedarse calladito para verse más bonito. Cada opinión que expresa, parece prefabricada. Esperemos cuando comience a hablar por sí mismo, y sin plagios.

Blandón es el mejor candidato. Es un político astuto, articulado y recursivo, que debate con argumentos. Su principal problema es cargar con los últimos cinco años de gobierno panameñista, aún en la mente de los votantes. Aunque, si las lluvias se demoran hasta mayo, de repente logra que el voto se divida lo suficiente para ganar con 25 o 28% de la votación. Dudo que saque más de eso.

Roux es un misterio. Nunca lo hemos visto en campaña ni argumentando. Después de estos cinco años, el CD no pareciera estar en su mejor momento. Sin embargo, si Ricardo Martinelli puede hacer campaña junto a Roux, pudiera ser una opción viable. No olvidemos que el expresidente tiene esa facilidad para comunicarse con la gente en términos y estilo atractivos para muchos votantes de zonas populares. Además, hay muchas “obras” para usar como credencial de un gobierno CD. Tocará a los demás matizar esas ejecutorias.

De los independientes, creo que la única que tendría oportunidad es Ana Matilde Gómez. Su selección de vicepresidente parece acertada, pero no sabemos aún detalles de su programa. Habrá que dar tiempo a ver qué pasa.

El autor es cardiólogo