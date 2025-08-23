Características de los gobiernos de ultraderecha

Exclusivo Suscriptores

Los gobiernos que ejercen el sistema de ultraderecha, también conocido como extrema derecha, se refieren a ideologías políticas que se ubican en la periferia del espectro político de la derecha. Se convierten en un peligro para la democracia, dado que frecuentemente desestiman los principios de equidad, libertad de expresión y diversidad política. Usan la democracia como medio para alcanzar el poder y, de esta manera, buscan debilitar las instituciones democráticas para instaurar un régimen autoritario que se caracteriza por un conservadurismo intenso, nacionalismo radical, autoritarismo, antifeminismo y una perspectiva xenófoba o racista de la sociedad.

Es necesario que los votantes reflexionen y evalúen con mente fría, y no como lumpenproletariado, antes de elegir a un psicópata con mentalidad narcisista y trastornos para encabezar un país. Personas que se consideran superiores a cualquier grupo humano pueden definirse como psicópatas. Esto evidencia que uno de los factores clave en el respaldo a la ultraderecha son las percepciones de los votantes, que suelen fundamentarse en amenazas subjetivas más que en consideraciones objetivas.

“Se suele afirmar que la psicopatía es un desorden mental caracterizado por rasgos de personalidad que ponen de manifiesto una acusada falta de empatía hacia las demás personas, así como ausencia de remordimientos o culpa cuando se daña a otros”, señala una búsqueda rápida en Google.

El psicópata ultraderechista, al dirigirse al pueblo, lo hace con un discurso pueblerino, acompañado incluso de llanto, para confundir a un pueblo adormecido e hipnotizado por la intensa represión instaurada por su sistema de gobierno. Son entidades con un pensamiento psicopático: te hacen promesas que nunca cumplen y mantienen una mentalidad fantasiosa. Al ascender a puestos de gran relevancia, se olvidan del pueblo que les confió su voto de confianza para que gestionaran la nación con dignidad y sin odio.

El sistema de gobierno de ultraderecha está conformado por agrupaciones de empresarios que disfrutan ver al pueblo de rodillas ante ellos. Se sienten superiores al manejar al presidente a su voluntad y perciben al pueblo como meros devotos de la democracia, mientras el tren del fascismo se acelera hacia el derrumbe de la mayoría.

Es indiscutible que las fuerzas ultraderechistas han comenzado a adquirir mayor influencia en diversos países del continente americano. Algunos ejemplos son Donald Trump, en Estados Unidos; Jair Bolsonaro, en Brasil; Nayib Bukele, en El Salvador; José Antonio Kast, en Chile; Rafael López Aliaga, en Perú; Guido Manini Ríos, en Uruguay; y Javier Milei, en Argentina. El crecimiento electoral de actores de ultraderecha obedece al castigo de los votantes a los gobernantes en funciones.

Varios de estos líderes de ultraderecha consideran a Bukele como un ejemplo a imitar. Ignoran las pruebas proporcionadas por entidades internacionales como Amnistía Internacional y se mofan de las infracciones sistemáticas a las garantías más elementales del debido proceso, de la constante degradación de la independencia judicial y de las garantías para la libertad de expresión y de acción de la sociedad civil.

El tren del fascismo avanza rápidamente para aplastar a la población que no coincide con su ideología. Todos los regímenes ultraderechistas que llegan al poder generan pobreza, hambre y muerte. Solo se enfocan en saquear las arcas de un país.

El autor es comunicador y artista plástico.