Carreras de galgos, el casino y la Plaza de Toros en Perejil

Exclusivo Suscriptores

En este artículo me voy a referir a tres actividades que acontecieron a principios del siglo pasado y que hoy pocos conocen: el canódromo o carreras de galgos, la Plaza de Toros Vista Alegre ubicada en el área de Perejil, y el centro social denominado el Casino, ubicado en la zona cercana a Perejil, para mejor referencia, próxima al almacén Novey de Vía España/Calidonia.

El canódromo

El 16 de agosto de 1926, el Gobierno Nacional firmó un contrato con el señor Ernesto Navarro para la construcción y mantenimiento de un estadio donde podían llevarse a cabo ejercicios de fuerza y destreza corporal, juegos atléticos, carreras a pie o en bicicleta, carreras de perros de raza fina y exhibiciones de animales. Este contrato fue aprobado por la Asamblea Nacional mediante la Ley 56 del 11 de diciembre de 1926.

El 16 de abril de 1927 se inauguró el canódromo, ubicado en el área donde hoy está el Banco Nacional en Vía España. La noche inaugural fue muy concurrida, con alrededor de cinco mil personas ávidas de presenciar una actividad sin precedentes en el país. La velada estuvo amenizada por la orquesta de jazz de Lee Ward. Los espectadores se maravillaron con el interior de la Casa Club y el área de la cúpula de la orquesta, construida y bellamente decorada.

El contrato estipulaba expresamente que en ese estadio no se podían celebrar carreras de caballos, pues desde el 15 de octubre de 1922 operaba el Hipódromo de Juan Franco.

El canódromo debía pagar al Gobierno $500 anuales durante los tres primeros años, $750 durante los tres siguientes y $1,000 en adelante. En 1931 se suspendieron indefinidamente las carreras de perros y las apuestas sobre ellas mediante la Resolución Ejecutiva N.º 9, firmada por el presidente Ricardo J. Alfaro y el ministro de Hacienda y Tesoro Enrique Jiménez. Entre las razones se mencionaba la desproporción entre las apuestas realizadas y lo que se pagaba al Estado, así como el daño social ocasionado por las pérdidas de los jugadores.

El canódromo fue construido por el ingeniero austriaco Louis Martinz, figura destacada en Panamá durante la primera mitad del siglo XX. Nacido en Austria, se radicó en Panamá; durante la Primera Guerra Mundial fue detenido y llevado al sur de Estados Unidos, donde estudió ingeniería civil por correspondencia. Al terminar la guerra regresó al país y fundó la firma Grevien & Martinz junto a Ferdinand Grevien. Esta empresa, luego llamada Constructora Martinz, edificó múltiples obras, entre ellas el canódromo, que exigía un nivelado perfecto de la pista para asegurar la excelencia en las carreras de galgos.

Martinz también fundó compañías como la Compañía Panameña de Arcilla (Claico), Concreto S.A., Aserradero Chagres y Transportadora Unida S.A. Tuvo una participación destacada en Cemento Panamá y desarrolló una finca en Tierras Altas, Chiriquí. Además, construyó varias residencias en Altos del Golf, incluida la suya propia.

El Casino

Otra actividad popular de la época fue el Casino, espacio de reunión de las clases altas de la ciudad de Panamá y de la Zona del Canal. Abrió sus puertas el 31 de octubre de 1914 con una cafetería de la Compañía Coca-Cola en la planta baja. El 1 de mayo de 1915 se inauguró oficialmente, con tres pisos y amplias terrazas.

Las parejas bailaban valses, pasillos, two steps y lanceros interpretados por la Orquesta Nacional dirigida por Santos Jorge, creador del Himno Nacional. El edificio contaba con salones de baile, cantina bien provista, parque para juegos atléticos y excelente orquesta todas las noches.

En años posteriores se cubrió la terraza y allí operó el Hotel Bella Vista, frecuentado por visitantes latinoamericanos que acudían al cercano Hospital Panamá. La propietaria era Sara de Bonilla, según publicaciones de la época.

En mayo de 1954, con más de 500 estudiantes, se inauguró la Escuela Instituto Justo Arosemena en el edificio. El Casino fue construido por iniciativa de la familia Díaz —específicamente Elisa Arosemena de Díaz, Isabel Díaz Arosemena y Domingo Díaz Arosemena, expresidente de Panamá— y diseñado por el arquitecto Pedro Sarasqueta.

Plaza de Toros Vista Alegre (Perejil)

Otra diversión de la época eran las corridas de toros. El 15 de febrero de 1914 se inauguró la Plaza de Toros Vista Alegre, ubicada en el área conocida hoy como El Casino. La tauromaquia en Panamá tiene antecedentes que se remontan a Panamá La Vieja. Escritos de Jenny White y Lady Mallet mencionan las corridas como celebraciones festivas o patrióticas.

Hasta entonces, las corridas se realizaban en la Plaza Herrera. La nueva plaza se construyó debido a la gran comunidad española presente en Panamá y Colón durante la construcción del Canal. Se edificó en terrenos de la familia del expresidente Domingo Díaz Arosemena.

La Empresa Plaza de Toros de Vista Alegre, presidida por Manuel María de Icaza Brajimo, administraba el sitio. Su directiva incluía a Camilo Quelquejeu, Juan Antonio Jiménez, José Luis Hernández, Domingo Díaz Arosemena, Raúl Espinosa, Juan de la Guardia y Arturo Muller. William “Billy” Lester era el gerente y José Luis Hernández, el administrador. Esta información aparece en el Panama Morning Journal del 29 de enero de 1914.

La construcción estuvo a cargo del ingeniero español Francisco Pérez Sánchez. El diseño seguía el modelo de las plazas españolas, con capacidad para cinco mil espectadores sentados. Contaba con una capilla para que el matador rezara antes de entrar al ruedo.

La Plaza operó por más de una década y albergó, además de corridas, eventos boxísticos y carreras de bicicletas. Posteriormente fue demolida. Años más tarde, el empresario Juan Gaudiano construyó la Plaza de Toros La Macarena, en San Francisco, donde actuaron figuras como El Cordobés y Luis Miguel Dominguín. Esta fue clausurada en 1967, y en 2012 se aprobó en Panamá la Ley 70 que prohibió las corridas de toros.