    Carta aclaratoria de LEXCO

    Redacción de La Prensa

    26 de diciembre de 2025

    Panamá

    Dr. Jorge Molina

    Director Corporación La Prensa S.A.

    Ciudad.

    Estimado señor Director:

    Por este medio deseamos dejar constancia de la siguiente aclaración, con el fin de precisar información relacionada con el proyecto del Hospital de Metetí, a raíz de dos publicacionesrecientes del diario La Prensa relacionadas con dicho proyecto.

    Actualmente, la empresa LEXCO no figura entre las compañías que participan en el proyecto del Hospital de Metetí, ya que no mantiene una relación contractual vigente con el Ministerio de Salud ni participa como subcontratista en los trabajos actuales.

    La Adenda No. 7 al Contrato No. 182 (2010), actualmente vigente, establece de forma expresa las empresas y consorcios que mantienen participación activa en la ejecución del proyecto, en el marco de los trabajos de reactivación, culminación y puesta en funcionamiento del hospital.

    La participación de LEXCO se limitó exclusivamente al período comprendido entre octubre de 2014 y diciembre de 2019, durante el cual brindó servicios como subcontratista de gerencia de construcción para la empresa IBT, dentro del alcance contractual correspondiente a ese momento. Finalizado dicho período, LEXCO no ha tenido intervención técnica, administrativa ni contractual posterior en el proyecto, lo cual se encuentra respaldado por el finiquito de cierre de trabajos suscrito entre LEXCO e IBT, documento que demuestra la conclusión formal de dicha relación contractual.

    Agradecemos la atención brindada a esta aclaración, en aras de la precisión informativa y del adecuado entendimiento por parte de la opinión pública.

    Atentamente,

    Yannik López

    Vicepresidente

    LEXCO SRL


