Carta de un panameño al Niño Dios para este 2026

Querido Niño Dios:

Te escribo desde Panamá, este pequeño país grande en historia, en luchas y en esperanza. Te escribo no desde la perfección, sino desde la realidad de un pueblo que ama su tierra, pero que también se cansa de ver cómo los mismos errores se repiten año tras año. Al llegar el 2026, esta no es solo una carta de deseos: es una reflexión profunda sobre lo que somos y sobre lo que todavía podemos llegar a ser.

No te pido milagros imposibles ni riquezas desmedidas. Te pido conciencia, responsabilidad, justicia y humanidad. Que quienes gobiernan recuerden que el poder no es un privilegio eterno ni un negocio personal, sino un mandato temporal para servir. Panamá necesita líderes que miren más allá de sus intereses, que entiendan que cada decisión afecta escuelas, hospitales, empleos y hogares. Que la corrupción deje de ser un rumor constante y se convierta en una página cerrada de nuestra historia.

Te pido por la justicia, Niño Dios. Una justicia que no mire apellidos ni cuentas bancarias, que no llegue tarde ni sea selectiva. Que la ley sea la misma para todos, desde el más humilde hasta el más poderoso. Un país donde la impunidad reina es un país que se acostumbra al abuso, y Panamá ya ha normalizado demasiadas heridas.

Acuérdate de los jóvenes panameños. De los que estudian con esfuerzo, de los que trabajan mientras sueñan, de los que sienten que el futuro se les escapa entre promesas incumplidas. Dales oportunidades reales, educación de calidad y un mercado laboral donde el mérito pese más que la “palanca”. Que no tengan que emigrar para cumplir sus sueños; que puedan quedarse y aportar a la tierra bañada por dos mares que los vio nacer.

No te olvides de los trabajadores. Del que madruga para manejar un bus; del que vende comida en la esquina; del camionero y del constructor que intentan llevar progreso al país; del agricultor que lucha contra el abandono del campo; del profesional que vive endeudado aunque tenga empleo. Que el salario alcance, que el trabajo digno sea la norma y no la excepción, y que la informalidad no siga siendo el único refugio para miles de familias.

Mira también a las comunidades olvidadas, Niño Dios. A los barrios donde el agua llega por horas, a las escuelas deterioradas, a los centros de salud sin insumos. Que nacer en una comarca, en el interior o en la periferia no marque una condena silenciosa. Que el desarrollo llegue con equidad y respeto, sin excluir ni marginar.

Te pido por la unidad del pueblo panameño. Estamos cansados de dividirnos por ideologías, partidos o intereses mientras los problemas crecen. Enséñanos a dialogar, a escucharnos, a entender que pensar distinto no nos convierte en enemigos. Panamá necesita menos odio y más acuerdos, menos gritos y más soluciones.

Cuida nuestra democracia. Que los poderes del Estado sean independientes. Que la transparencia sea costumbre y no excepción, y que la honestidad deje de parecer ingenuidad.

En lo personal, Niño Dios, te pido fuerza para no perder la fe. Para no caer en la resignación ni en el “juega vivo” que tanto daño nos ha hecho como sociedad. Ayúdanos a entender que Panamá no es solo un territorio privilegiado, sino una responsabilidad compartida. Que cada acción cuente, desde la más pequeña hasta la más grande.

Bien lo expresamos en la Oración por la Patria: “Venga tu Reino, que es de paz, de amor, de justicia. Que se haga Tu voluntad, que construyamos la civilización del amor”. Esa civilización del amor que tanto anhelamos y que es responsabilidad no solo de quienes nos gobiernan, sino de todos los panameños. Porque, al final, Niño Dios, los verdaderos milagros no solo bajan del cielo: también se construyen con manos honestas, conciencia despierta y un pueblo decidido a cambiar su destino.

Con esperanza y fe.

Un panameño.

El autor es trabajador indpendiente.