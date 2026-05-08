Casarse es fácil, lo difícil son las extensiones…

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Las suegras son como el clima tropical: impredecibles, intensas y, en algunos casos, con alerta amarilla permanente. Uno cree que ya entendió el patrón… y ¡zas!, aparece una nueva categoría que ni el Instituto de Meteorología se atrevería a pronosticar.

Están las dulces, tipo postre de domingo… pero de esos que empalagan al tercer bocado. Las ácidas, que convierten cualquier comentario en jugo de limón sin azúcar. Las silenciosas, que no hablan mucho, pero observan, miran y ven como si estuvieran escribiendo un informe secreto para la CIA familiar. Y las parlanchinas… ah, esas merecen micrófono propio: harían ver a un locutor de radio como un monje que hizo voto de silencio por exceso de estímulo.

Luego están las suegras “GPS Premium con datos ilimitados”. No solo saben dónde estás, sino también dónde deberías estar. Controlan horarios, rutas y hasta estados de ánimo. Si llegas tres minutos tarde, no preguntan “¿qué pasó?”, sino: “yo sabía que algo no estaba bien”. Uno no sabe si admirarlas o buscar en el brazo la cicatriz del supuesto chip nupcial.

No faltan las suegras gourmet, esas que cocinan tan bien que uno empieza a sospechar que se casó por amor… sí, pero al sancocho. Eso sí, cada plato viene con cláusula invisible: “¿Te gustó?” no es una pregunta; es un contrato de fidelidad culinaria vitalicia. Decir que sí implica repetir plato, elogio y cara de felicidad… incluso cuando ya no puedes respirar.

También tenemos a las suegras “coach de vida con certificación imaginaria”. Dan consejos sobre todo: finanzas, salud, política internacional, astronomía, crianza, yoga, feng shui y cómo doblar medias con sentido existencial. Uno apenas dice “buenos días” y ya tiene encima un seminario intensivo. Y siempre, siempre, con la frase que debería venir con advertencia sanitaria: “Te lo digo por tu bien”.

Y qué decir de las suegras arqueólogas… especialistas en excavar el pasado con precisión quirúrgica. Tú puedes haber evolucionado, madurado, hasta leído libros… pero ellas recuerdan perfectamente aquella vez, en 2009, cuando llegaste tarde y saludaste raro. Recuerdan mucho y perdonan poco. Ese dato no se borra: se archiva, se indexa y se consulta cuando la conversación necesita “contexto”.

Las fashionistas tampoco se quedan atrás. Son críticas de moda sin revista, pero con opinión. “¿Vas a salir así?” parece una pregunta inocente, pero en realidad es un ensayo completo con introducción, desarrollo, crítica social y conclusiones devastadoras. Uno sale vestido… y regresa emocionalmente en pijama.

Ahora bien, en medio de toda esta fauna suegril —que debería ser declarada patrimonio cultural intangible—, a mí me tocó una buena suegra. Sí, de esas que uno agradece en voz baja, no sea que el destino esté escuchando y diga: “ah, ¿muy cómodo? Vamos a ver”.

No era perfecta —porque, de serlo, ya tendría estampita—, pero manejaba ese delicado equilibrio entre ayudar y no invadir… bueno, la mayoría de las veces. Porque claro, de vez en cuando se le escapaba el espíritu consejero como genio sin tapa: aparecía sin ser invocado y con tres deseos… que, curiosamente, eran los de ella.

Sus opiniones llegaban como actualizaciones automáticas: sin previo aviso y en el momento menos oportuno. Tú tranquilo, viviendo tu vida… y ¡pum!, nueva versión instalada. Algunas mejoras útiles; otras… digamos que opcionales.

Había días en que uno sentía que estaba participando en un reality show de asesoría familiar sin premio final. Pero también había otros —y esos valían oro— en los que su presencia era un respaldo real, un “aquí estoy” sin condiciones, sin discursos, sin manual.

Y ahí es donde uno aterriza: la suegra no es un personaje secundario… es una institución con presupuesto emocional propio. Es la raíz de la persona que amas, el prólogo de tu historia, el manual original —con notas al margen, subrayados y algunas correcciones en rojo— de tu esposa.

Así que sí, hay suegras de todos los sabores: algunas se disfrutan, otras se sobreviven y unas pocas deberían ser materia de estudio universitario. Pero cuando te toca una buena —aunque a veces se le vaya la mano como salero nervioso—, lo más sensato es sonreír, agradecer… y dominar el arte supremo del matrimonio: escuchar con un oído… y activar el filtro profesional con el otro.

El autor es ingeniero retirado.