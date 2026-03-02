Caso Anthropic: una decisión que debilita la ventaja tecnológica de Estados Unidos

Exclusivo Suscriptores

El presidente Trump prohibió el viernes a Anthropic y el uso de sus productos de inteligencia artificial en todos los contratos del gobierno estadounidense, y los miembros del Partido Comunista deben estar celebrando en Pekín. La Administración está convirtiendo una disputa limitada sobre los usos militares de la inteligencia artificial en una demostración innecesaria y autodestructiva de fuerza política que podría perjudicar al ejército de Estados Unidos y al resto del gobierno.

Los modelos de Anthropic fueron la primera inteligencia artificial de vanguardia desplegada en redes clasificadas del gobierno estadounidense. El Pentágono prefiere un contrato que le permita usar estas herramientas para cualquier fin legal, como se describe en su estrategia de inteligencia artificial. Anthropic objetó. La empresa no quiere que sus modelos se utilicen para vigilancia masiva interna ni en armas totalmente autónomas que ataquen sin un ser humano en la cadena de decisión.

El Pentágono está en su derecho de dejar de trabajar con la empresa. Las misiones del ejército estadounidense son responsabilidad de funcionarios electos y políticamente responsables. Es una analogía imperfecta, pero una empresa no puede vender un misil al ejército y luego negociar qué objetivos son aceptables.

Ese es el principio en juego, no si el Pentágono puede vigilar masivamente a ciudadanos estadounidenses, algo que nadie respalda y que no está ocurriendo. El uso de armas completamente autónomas plantea dilemas éticos reales, aunque la tecnología aún no está lista para ello. Ambas cuestiones corresponden a las prácticas del Departamento de Defensa y al Congreso, no a los contratos. Anthropic podría haber hecho una concesión sin abandonar sus principios más amplios.

Sin embargo, en lugar de desearle a Anthropic éxito en sus futuros proyectos y aceptar productos potencialmente inferiores, el presidente reaccionó de manera extrema. Trump declaró el viernes que ordenaba a todas las agencias federales cesar inmediatamente el uso de la tecnología de Anthropic, con un plazo de seis meses para eliminarla gradualmente en el Pentágono.

Esto perjudicará a Anthropic, pero también podría debilitar las defensas estadounidenses. El modelo Claude de la empresa y sus herramientas de inteligencia artificial están en la primera línea de la innovación, y nada es más importante para las tropas estadounidenses que mantener ventaja tecnológica en el campo de batalla.

El Pentágono no divulga muchos detalles sobre cómo utiliza la inteligencia artificial, pero un funcionario indicó a finales del año pasado que el Comando Indo-Pacífico de Estados Unidos es uno de los principales usuarios, lo que sugiere que estas herramientas se emplean frente a China. ¿Qué capacidades de inteligencia o planificación deberán ahora abandonar las fuerzas estadounidenses?

Elon Musk intervino torpemente en la disputa al publicar que Anthropic odia la civilización occidental, y probablemente está satisfecho de que la prohibición de Trump pueda abrir una oportunidad para que su inteligencia artificial, Grok, obtenga contratos. Pero a Anthropic no le falta patriotismo. La empresa afirma que ha renunciado a ingresos al cortar vínculos con compañías relacionadas con el Partido Comunista Chino. No es un detalle menor que una empresa tecnológica haya estado dispuesta a colaborar con el ejército estadounidense en operaciones, un cambio notable respecto a hace una década, cuando parte de Silicon Valley veía los contratos con el Pentágono como complicidad con el imperialismo.

Trump calificó a Anthropic como una empresa de inteligencia artificial radical de izquierda fuera de control. Sin embargo, antes de la ruptura, el panorama general mostraba que una empresa con reputación progresista y el Pentágono bajo Trump coincidían en que Estados Unidos debe defenderse con tecnología de vanguardia. El Pentágono necesita toda la ayuda en inteligencia artificial que pueda obtener mientras la tecnología avanza rápidamente y China no se queda atrás. El Ejército Popular de Liberación es el verdadero beneficiario de la prohibición contra Anthropic.

