Celebrando con los zonians

Escuchar audio noticia

Hace poco fui invitado a dar una presentación sobre la escritura y producción de libros en la cuarta Canal Zone Reunion de Panamá, en un marco de charlas titulado “I’m from Panama and I never knew that”, que se traduce a “Yo soy de Panamá y yo nunca supe eso”. El evento se llevó a cabo en el hotel Radisson de Amador, un territorio de la ex zona del canal a la sombra del Puente de las Américas.

Al llegar a la actividad cualquiera pensaría que acababa de aterrizar en Florida o California: el lugar estaba repleto de personas hablando inglés, en su mayoría blancas pero no todas, vistiendo shorts o bermudas, camisas o blusas floreadas, chancletas e incluso cutarras y sombreros pintados. Sin embargo, estos gringos no eran estadounidenses per se, eran en su mayoría zonians, o zoneítas en castellano panameño, o gente que nació y creció en los territorios alrededor del canal tanto del lado del Pacífico como del Atlántico.

Para el panameño promedio, estas personas no son más que estadounidenses panameñizados que disfrutaron de lo mejor de dos mundos durante su tiempo aquí. Pero para aquel que quisiera conocer más sobre ellos este grupo representa –y esta es una teoría con cierto fundamento– una especie de tribu perdida de Panamá, con una cultura e identidad propias, en la que ellos se identifican como panameños ante todo. El evento era precisamente para celebrar esa conexión y todo lo que conlleva.

Así como se puede ser chino panameño o judío panameño o de ascendencia española, estos “panagringos” zonians se sienten tan panameños como tú y como yo. Hablan español machacado, pero lo hablan y lo entienden, y su inglés tiene un acento raro, tropicaloso que siempre los hace destacar en los estados del norte. Ellos aprecian un raspao, un mango y el arroz con pollo tanto como a Los Rabanes, los Carnavales o el ir a la playa, junto a otro montón de elementos y actividades socioculturales que son parte de la idiosincrasia panameña.

Vale destacar que esto fue, en gran parte, un cambio generacional post los Tratados Torrijos-Carter. Los zoneítas de las primeras generaciones, nacidos desde los asentamientos de esta comunidad una vez terminado el canal en 1914, todavía poseían una mentalidad más americanizada en la cual ellos eran lo máximo, la zona y el Canal eran suyos porque ellos los hicieron, y los panameños eran los vecinos pobres a quienes cuidaban y mantenían a distancia sin mezclarse. Con el paso del tiempo, y sobre todo las generaciones más recientes nacidas durante las últimas tres décadas del siglo pasado, estas personas crecieron con una identidad más panameña y menos estadounidense, creando un grupo étnico único que tenía más interacción con el resto del país y su cultura.

La reunión es liderada por Alex Reyes, un zonian orgulloso que también es el cantante de Shorty & Slim, un conjunto musical con 30 años de trayectoria que expresa de forma colorida esta yuxtaposición cultural. Él y su equipo organizador entienden que no todos los zonians, sobre todo los más viejos, se sienten tan panameños como ellos, sin embargo hay cientos, si no miles, de otros con el mismo sentimiento de orgullo. Más de 400 se dieron cita a su Canal Zone Reunion, donde durante una semana hubo varias actividades socioculturales.

En el tiempo que estuve allí no escuché a nadie hablar de Trump o de “retomar el Canal”, y el humor general era alegre y cordial.

Reyes planea ampliar el evento del próximo año para incluir a los panameños que, de alguna forma u otra, por trabajo o por relación, poseen una conexión con los zonians, que en teoría deben ser muchos, para celebrar esta panameñidad compartida que dista mucho del prejuicio histórico y de la realidad mediática del momento.

El autor es periodista, escritor y editor.