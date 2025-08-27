Centros de salud 24/7: ¿un problema más o una solución?

Exclusivo Suscriptores

La red de atención primaria en Panamá dista de ofrecer la calidad que la población necesita, una realidad ampliamente reconocida. Las causas son múltiples, aunque predominan la escasez de insumos y la falta de personal. Aun así, los centros de atención intentan responder con los recursos disponibles, procurando brindar a los ciudadanos un servicio lo más cercano posible a los estándares deseados. Según datos del INEC (2023), existen aproximadamente 778 instalaciones de salud en el país: más del 56% son subcentros y puestos de salud, alrededor del 35% corresponden a centros de salud y policlínicas, y apenas un 8% son hospitales. Además, el gasto público en salud representó el 4,76% del PIB en 2022, lo que ubicó a Panamá en la posición 72 a nivel mundial en inversión sanitaria.

Es evidente que la salud no entiende de horarios, y la ciudadanía está cansada de la deficiente atención recibida. Aunque en ocasiones se atribuye a la falta de compromiso de algunos profesionales, en la mayoría de los casos responde a un sistema incapaz de dotar al recurso humano de lo mínimo para ejercer con eficiencia. No es raro que en muchos centros falten gasas, guantes o medicamentos esenciales, condiciones que limitan cualquier intento de ampliar horarios de servicio.

En este contexto, la propuesta de convertir todos los centros de salud en unidades 24/7 puede sonar atractiva en discursos políticos, pero en la práctica revela una profunda falta de planificación. Quienes la impulsan no han realizado investigaciones ni consultas técnicas con profesionales de salud pública, conocedores de la realidad de las instalaciones. Se trata más de un proyecto con fines populistas que de una política pública seria. Una medida de tal magnitud no puede improvisarse en un país donde incluso hay centros sin insumos básicos y donde persisten retrasos en los pagos a médicos y enfermeras que ya cumplen turnos extendidos.

De acuerdo con el Código Sanitario y las disposiciones del Ministerio de Salud, un centro debe contar con permisos legales, infraestructura adecuada y recurso humano suficiente y calificado. Esto incluye accesibilidad universal, consultorios médicos, farmacia, laboratorio clínico básico, sala de procedimientos, cadena de frío para vacunas y condiciones de seguridad. En cuanto al personal, se requiere médicos generales, odontólogos, enfermería, técnicos de farmacia, trabajadores sociales o psicólogos, laboratoristas, personal administrativo y de limpieza, así como conductores de ambulancia. Sin estos elementos, hablar de atención 24/7 es ilusorio.

El verdadero desafío no es abrir las puertas todo el día, sino fortalecer las condiciones estructurales para que los centros cumplan su función: promover la salud, prevenir enfermedades, diagnosticar oportunamente, tratar con eficacia y garantizar referencias seguras. Además, cualquier ampliación de horarios debe ser gradual, planificada y sustentada en evidencia. Es imprescindible asegurar que las unidades que ya funcionan lo hagan correctamente y, desde allí, expandir progresivamente por provincias con base en estudios epidemiológicos y análisis de datos que justifiquen la asignación de recursos.

Solo de esta manera un modelo 24/7 puede convertirse en política pública viable y sostenible, dejando de ser un eslogan político para transformarse en un verdadero compromiso con la vida y el bienestar de la población. La atención primaria merece soluciones reales, no promesas vacías. Antes de ampliar horarios, el Estado debe garantizar que los centros existentes operen con eficiencia, con personal motivado, pagos puntuales y recursos suficientes. Eso es lo que la ciudadanía realmente necesita.

El autor es médico.