Cerrar 2025 con responsabilidad. Encarar 2026 con decisión: la sostenibilidad como política de Estado

El cierre de 2025 encuentra a la Caja de Seguro Social (CSS) en un punto que durante años pareció inalcanzable: un marco legal fortalecido, una hoja de ruta financiera clara y señales objetivas de recuperación institucional. No es un discurso triunfalista; es una constatación técnica y política. La sostenibilidad no se improvisa: se construye con disciplina fiscal, control efectivo del gasto y decisiones estructurales tomadas a tiempo.

Las reformas a la Ley Orgánica marcaron un antes y un después. Permitieron evitar el agotamiento de las reservas, ordenar el financiamiento del sistema y devolver previsibilidad al Programa de Invalidez, Vejez y Muerte. El aporte estatal, el ajuste gradual de la cuota patronal y el uso regulado de las reservas conforman hoy un esquema de administración del riesgo financiero alineado con estándares modernos de buena gobernanza pública. A esto se suma un fortalecimiento institucional que eleva la rendición de cuentas y aumenta el nivel de exigencia sobre quienes administran recursos que pertenecen a toda la sociedad.

En paralelo, 2025 dejó una señal clara en materia de gasto público: el control estricto de las compras, la eliminación de erogaciones innecesarias y la adopción de una proyección presupuestaria quinquenal introducen una lógica de planificación que reduce la improvisación y permite anticipar tensiones antes de que se conviertan en crisis. Este cambio de cultura administrativa es tan relevante como cualquier reforma legal.

Pero cerrar el año con orden financiero no es suficiente. La sostenibilidad solo es legítima si se traduce en mejores resultados para las personas. El mensaje ciudadano ha sido claro y persistente: medicamentos e insumos disponibles cuando se necesitan, reducción real de la mora quirúrgica y tiempos de espera razonables para acceder a una cita médica. Estos no son temas secundarios; son el termómetro con el que la población mide la credibilidad del sistema de salud.

En 2026, responder a estas demandas será impostergable. Garantizar el abastecimiento continuo de medicamentos e insumos no depende únicamente de más presupuesto, sino de una gestión logística moderna: compras planificadas, trazabilidad digital, inventarios inteligentes y esquemas de suministro que reduzcan la dependencia de urgencias y compras reactivas. De igual forma, la reducción sostenida de la mora quirúrgica exige optimizar el uso de quirófanos, extender jornadas de alta productividad y aplicar criterios clínicos claros, transparentes y medibles.

El desafío más complejo, sin embargo, será acortar los tiempos de espera para citas médicas. Este problema no se resuelve solo con tecnología, aunque esta es indispensable. Requiere decisiones integrales que combinen reglamentaciones laborales, ingeniería de procesos y un rediseño profundo de la gestión de agendas. La experiencia internacional es contundente: sin cambios en la organización del trabajo médico, ninguna plataforma digital, por sí sola, genera un impacto estructural.

Aquí emerge una discusión que ya no puede seguir postergándose: la escasez de especialistas frente a una demanda creciente. En áreas críticas, la brecha es profunda y tiene consecuencias directas sobre la salud y la dignidad del paciente. Enfrentar esta realidad exige apertura y responsabilidad, incluyendo la contratación regulada y temporal de especialistas formados en otros países, bajo estándares estrictos de acreditación, supervisión y evaluación. No se trata de sustituir talento nacional, sino de complementarlo allí donde el sistema hoy no da abasto.

Cerrar 2025 con orden financiero y proyectar 2026 con decisión técnica es el verdadero desafío de la Caja de Seguro Social. Las bases están sentadas. Ahora corresponde demostrar que la disciplina fiscal puede convivir con una atención más oportuna, humana y eficiente. Porque, al final, la sostenibilidad no es un fin en sí mismo: es el medio para garantizar que el sistema de salud y el sistema de pensiones respondan cuando más se les necesita.

El autor es director de la Caja de Seguro Social.