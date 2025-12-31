Cerrar con intención para abrir con fuerza

Exclusivo Suscriptores

Mi último artículo semanal de 2025 casualmente se publica hoy, 31 de diciembre, una fecha que es mucho más que una noche de celebración. Es una fecha que marca un límite psicológico poderoso. Para el mundo profesional y empresarial, ese límite tiene un valor enorme. Aunque muchas compañías cierran números y entregan informes semanas antes, el 31 funciona como un cierre simbólico. Es un recordatorio de que todo ciclo puede revisarse, comprenderse y, sobre todo, redefinirse.

A diferencia del 24, que invita a bajar la velocidad y reconectar a nivel personal, el 31 despierta otra energía. Es un día que impulsa a revisar el año con honestidad. No desde el cansancio de noviembre ni desde la presión de los últimos proyectos, sino con la perspectiva que solo da un final oficial. Hay una claridad que aparece cuando uno acepta que ya no hay más tiempo para cambiar lo que pasó. La única opción es aprender de ello.

Los negocios más sólidos han entendido que el cierre del año no es un trámite administrativo. Es un ejercicio estratégico. No se trata solo de sumar ingresos y gastos. Se trata de analizar patrones. ¿Qué decisiones dieron resultado? ¿Qué oportunidades se dejaron pasar? ¿Qué metas estaban mal diseñadas desde el principio? El 31 ofrece un marco ideal para estas preguntas porque la mente está más abierta a conclusiones sinceras.

Incluso los errores toman otro matiz en esta fecha. Cuando se revisan con calma y sin prisa, dejan de verse como fallas y empiezan a verse como información. La información es el material más valioso para tomar decisiones sólidas. Y diciembre, con su mezcla de nostalgia y expectativa, facilita mirar los tropiezos con menos juicio y más curiosidad. Esa actitud sirve tanto a líderes como a colaboradores.

Este día también invita a evaluar los estilos de liderazgo. Muchas organizaciones pierden impulso porque las metas del equipo ya no se alinean con la realidad del mercado o con las capacidades de la gente. El 31 permite hacer esa revisión con la mente más abierta. Liderar no es dar órdenes. Liderar es interpretar, anticipar y ajustar. Es escuchar a quienes están más cerca de los procesos. Es elevar las conversaciones internas para que el equipo entienda hacia dónde va y por qué.

En los últimos años, el entorno laboral ha cambiado de manera profunda. Las personas ya no buscan solamente un salario competitivo. Quieren equilibrio, claridad y respeto por su tiempo. Quieren sentirse valoradas. Esto no es una moda emocional. Es un factor que afecta la productividad, la creatividad y la retención del talento. Aprovechar el 31 para repensar las condiciones de trabajo es una decisión inteligente. Un equipo que se siente cuidado funciona mejor y aporta más.

La planificación también ocupa un lugar central en esta fecha. Es muy común que las empresas elaboren planes llenos de tareas, pero sin una visión clara. El 31 plantea el reto contrario: primero la visión, luego el plan. Una meta que no responde a un para qué se convierte en una lista de actividades sin rumbo. El comienzo del año debe tener dirección, no solo movimiento. La intención define el camino.

En lo personal, este día ofrece una oportunidad valiosa. Cada profesional puede evaluar qué quiere construir en el año que viene. ¿Qué habilidades necesitan fortalecerse? ¿Qué relaciones laborales merecen más atención? ¿Qué proyectos dejaron una semilla que debe retomarse? El 31 invita a hacer selecciones conscientes. No se trata de llenarse de resoluciones; se trata de elegir pocas, pero significativas.

Aunque la noche se llena de ruido, música y celebración, el 31 guarda un momento silencioso. Ese segundo en el que el reloj cambia de año. En ese instante, todos sienten lo mismo: posibilidad. Es un sentimiento sencillo, pero poderoso. La posibilidad mueve y, cuando se mezcla con intención, se convierte en acción.

Que el 31 nos encuentre agradecidos por lo logrado, claros sobre lo que debe mejorar y listos para abrir un nuevo año con más enfoque, más humanidad y más visión. Feliz Año Nuevo; nos seguiremos viendo cada miércoles en 2026.

El autor es Socio Líder – Deloitte Panamá.