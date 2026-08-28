Ceuta y Melilla, una hipotética retrocesión pactada a 20 años

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

La discusión sobre el futuro de Ceuta y Melilla ha sido históricamente un tema sensible en la política española y en la relación bilateral con Marruecos. Aunque en la actualidad no existe voluntad política explícita para modificar su estatus, este artículo presenta un ejercicio de simulación geopolítica en el que España y Marruecos acuerdan un proceso de retrocesión gradual de las dos ciudades en un periodo de 20 años, con conservación de la identidad española de sus habitantes, exclusión del territorio de los marcos de la OTAN y la Unión Europea (UE) y transferencia progresiva de competencias estatales a Marruecos.

El escenario parte de una premisa central: España busca reducir su exposición en territorios de ultramar con alta incidencia de tensiones sociales y elevados costos administrativos y militares, mientras Marruecos aspira a consolidar su presencia en el Estrecho y completar una reivindicación histórica. La simulación no pretende evaluar la conveniencia política del proceso, sino analizar su arquitectura hipotética y sus efectos.

El modelo propuesto se inspira parcialmente en precedentes históricos como la retrocesión de Ifni en 1969 y la integración de Tánger en 1956, aunque adaptado al contexto jurídico contemporáneo. A diferencia de aquellos casos, Ceuta y Melilla son ciudades plenamente integradas en España, vinculadas al espacio Schengen y a la OTAN. Por ello, cualquier transición requeriría un acuerdo bilateral complejo, acompañado de garantías internacionales y un calendario de transferencia de competencias que evite disrupciones sociales y económicas.

El proceso se estructuraría en cuatro fases: preparación diplomática, estatuto especial transfronterizo, transferencia progresiva de competencias y, finalmente, integración plena bajo soberanía marroquí. Durante todo el periodo, los residentes españoles conservarían su identidad española, con posibilidad de doble nacionalidad y protección consular.

Uno de los argumentos que podría motivar a España a considerar un escenario de este tipo es la reducción de costos asociados a la gestión de dos enclaves con alta presión migratoria, complejidad administrativa y necesidad constante de despliegue militar y policial. En los últimos años, Ceuta y Melilla han experimentado un incremento sostenido de intentos de entrada irregular, tensiones fronterizas y desafíos de integración social derivados del flujo continuo de ciudadanos marroquíes hacia el espacio Schengen, del que forman parte.

El mantenimiento de infraestructuras militares, el refuerzo de perímetros fronterizos, la gestión de menores no acompañados y la provisión de servicios públicos en un entorno de presión demográfica creciente suponen un gasto significativo para el Estado español. En un escenario de retrocesión pactada, estos costos se reducirían progresivamente**, al** igual que las tensiones sociales, a medida que Marruecos asumiera competencias en seguridad, aduanas, administración municipal y gestión social.

El núcleo del proceso sería la transferencia gradual de las agencias estatales. En los primeros años, España mantendría la administración general, pero Marruecos comenzaría a participar en órganos consultivos y en la gestión de servicios específicos. A partir del año 10, se iniciaría la transferencia de aduanas, policía local, gestión municipal y servicios de inmigración. Entre los años 10 y 15, Marruecos asumiría la seguridad interior, mientras España conservaría funciones culturales, educativas y consulares. Finalmente, en el año 20, se completaría la transferencia de soberanía.

Este modelo permitiría una adaptación progresiva de la población, evitando rupturas abruptas y garantizando la continuidad de servicios esenciales. Además, permitiría a Marruecos desarrollar capacidades administrativas y de seguridad en un entorno urbano complejo, mientras España mantendría presencia cultural, consular y vínculos históricos.

Un elemento central del escenario es la conservación de la identidad española de los residentes. Esto implicaría:

-Mantenimiento de la nacionalidad española.

-Posibilidad de doble nacionalidad entre España y Marruecos.

-Protección de derechos adquiridos, pensiones y propiedades.

-Presencia de instituciones culturales españolas.

-Garantías internacionales sobre libertad religiosa, lengua y patrimonio.

Este enfoque busca evitar tensiones sociales y preservar la cohesión comunitaria en ciudades con fuerte presencia de población española y europea.

La exclusión de Ceuta y Melilla de la OTAN y la UE sería un requisito para la retrocesión. Esto implicaría una renegociación del estatus territorial español dentro de ambos marcos. La salida de las ciudades del espacio Schengen reduciría la presión migratoria hacia Europa, pero también requeriría nuevas infraestructuras fronterizas y acuerdos de movilidad.

Para la OTAN, la pérdida de dos puntos estratégicos en el Estrecho tendría implicaciones en la vigilancia marítima y en la arquitectura de seguridad del Mediterráneo occidental. Sin embargo, podría compensarse mediante acuerdos de cooperación con Marruecos y el refuerzo de bases en la Península.

La hipotética retrocesión de Ceuta y Melilla a Marruecos en un periodo de 20 años constituye un ejercicio de simulación útil para comprender las dinámicas geopolíticas del Estrecho. Aunque es políticamente improbable en el corto plazo, el análisis permite identificar variables críticas: costos administrativos, presión migratoria, identidad cultural, seguridad regional y relaciones entre la UE y Marruecos.

Este tipo de escenarios ayuda a los centros de pensamiento a anticipar tendencias, evaluar riesgos y explorar alternativas en un entorno geopolítico cada vez más complejo.

El autor es consultor en riesgo climático, resiliencia y desarrollo sostenible.