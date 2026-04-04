Chino Jaramillo: Un ‘no’ al general

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Diciembre de 1969. El general Omar Torrijos se encontraba en México, asistiendo a un evento hípico, cuando recibió una noticia que alteró el equilibrio del poder en Panamá: había sido desplazado por sus propios compañeros de armas. La comunicación, sin mayores controles, le permitió conocer que ya no era necesario en el país. Desde ese momento, su prioridad fue regresar.

La urgencia no era solo política, sino operativa. El grupo que lo acompañaba carecía de recursos financieros suficientes para organizar un retorno inmediato. Se requería dinero para alquilar un taxi aéreo y asegurar el traslado. La orden fue concreta: conseguir 100 mil dólares desde Panamá.

El conducto elegido fue la Caja del Seguro Social (CSS), en ausencia de su titular, Jimmy Lakas, quien integraba la comitiva en México. Desde allí se estableció contacto con el Banco Nacional de Panamá, la principal institución financiera del Estado y custodio de los fondos de los asegurados.

Al frente de esa entidad estaba Enrique “Chino” Jaramillo Alvarado (1929-2026).

Enrique Jaramillo Alvarado

Banquero de formación técnica, músico por vocación y narrador de su tiempo, Jaramillo ejercía la gerencia general con una responsabilidad clara: la custodia de fondos públicos y privados. En ese punto, la presión política encontró un límite.

La instrucción que recibió fue verbal: cargar 100 mil dólares a una cuenta estatal y transferirlos de inmediato a México. La urgencia pretendía sustituir el procedimiento.

Su respuesta quedó consignada en su propio testimonio:

“No puedo permitir que tú ni nadie disponga de un dinero del Estado, en forma ilegal, el cual se encuentra bajo mi responsabilidad y custodia”.

La negativa fue directa. Operativa. No dejó margen.

Minutos después, la advertencia:

“Tengo instrucciones del Estado Mayor (de la Guardia Nacional) de traerte para la Comandancia, vivo o muerto”.

Jaramillo no abandonó su puesto. Respondió:

“No tengo nada que temer… me encontrarás aquí sentado en mi despacho, esperando el arresto”.

Torrijos logró reorganizar su retorno y recuperar el poder. El episodio no derivó en represalia inmediata. Una vez restituido, el propio Torrijos reconoció y celebró la conducta de Jaramillo:

“Te felicito. Hombres como tú son los que necesitamos en nuestro Gobierno”.

Semanas después, en una reunión de junta directiva del Banco Nacional, se produjo el relevo. La designación fue anunciada sin rodeos: Ricardo de la Espriella asumía la gerencia general. Años más tarde, ocuparía la presidencia de la República (1982-84).

La secuencia es verificable: una orden sin sustento legal, una negativa fundada, una amenaza, un reconocimiento y una defenestración.

“Chino” Jaramillo dejó constancia escrita de estos hechos. Su relato documenta un momento en que la administración del Estado fue puesta a prueba bajo presión militar.

Su “no” fue un gesto de probidad y coraje.

Hoy, ese acto permanece como timbre de orgullo, honradez y valentía. Ayer, en 1969, cuando desobedecer implicaba riesgo real. Y hoy también, en un tiempo en que demasiados funcionarios parecen haber olvidado que la ley no es un límite.

Porque, en medio de la obediencia, el miedo y la laxitud moral, siempre queda en evidencia que sí era posible no ceder. El episodio cerró el ciclo de empleado público de “Chino”.

El autor es filólogo y periodista.