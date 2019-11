‘Los cielos de curumo’, de Juan Carlos Chirinos

Un curumo es un gallinazo. Un cielo de curumo presagia una tragedia que da vueltas bajo un cielo gris y lluvioso, sobre una ciudad, Caracas, y sobre las vidas de las cinco protagonistas de esta brillante novela, escrita por uno de los escritores venezolanos más importantes: Juan Carlos Chirinos (Varela, 1967).

El autor desafía el género y narrando en una perfecta segunda persona para contarnos los caminos de sus protagonistas que van poco a poco ⸺como lloviznado al principio y precipitándose al final en un chaparrón narrativo que cala hondo⸺, enlazándose de un modo sutil y preciso, entrando y saliendo de una vida a otra, planeando sobre ellas, convirtiéndonos en voyeures cercanos y cómplices por omisión.

La ciudad de Caracas como escenario, como fondo y también como necesidad de ser narrada, es un elemento crucial de la novela. Juan Carlos Chirinos nos sitúa en la decadencia de la capital (que también es toda Venezuela), en su grisura brutal, en lo peligrosa y salvaje que puede ser, nos muestra las sombras del poder que acecha y ahoga, que dispone a capricho de la vida de todos, como se leen en un diálogo prodigioso en las páginas 80-81.

Las cinco mujeres protagonistas, poderosas y bien trazadas, nos arrastran hasta el fondo de sus espesas existencias. Nos convierten en sus cómplices, nos sitúan ante una realidad siempre a punto de explotar sensual o filosóficamente. Y esa es una de las grandes virtudes de Chirinos en esta novela: llevarnos desde el “tú” hasta el “yo” que es espejo donde mirarnos como individuos y como país.

Juan Carlos Chirinos es uno de los mejores escritores hispanoamericanos del momento, lleno de conocimiento literario y oficio y no me extraña que escribiera el prodigio que es “ Los cielos de curumo” (La Huerta Grande Editorial), situándose en lo más alto de nuestras letras. No duden en leerlo cuanto antes y disfruten de un arte narrativo que está al alcance de muy pocos.

