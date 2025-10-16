Cien años de prevención: el legado de los bomberos del Canal

Exclusivo Suscriptores

Cada octubre, cuando izamos la bandera en el edificio de Administración del Canal de Panamá, no solo celebramos una tradición centenaria: rendimos homenaje a una vocación que ha salvado vidas, protegido infraestructura crítica y cultivado una cultura de prevención que hoy es parte esencial de nuestra identidad institucional.

En 2025 conmemoramos los 100 años de la Semana de Prevención de Incendios en el Canal: un siglo de compromiso inquebrantable con la seguridad, la educación y la preparación ante emergencias. Para quienes vestimos el uniforme del fuego, no es solo una campaña, es un recordatorio de que lo mejor es evitar las emergencias.

La historia del servicio de bomberos en el Canal se remonta a 1905, cuando se organizó la primera compañía en Cristóbal, bajo el liderazgo del jefe Charles E. Weidman. En medio de la titánica construcción de la vía interoceánica, el fuego era una amenaza constante. Aquellos primeros bomberos respondieron con valentía y determinación, iniciando una tradición que hoy sigue viva en cada guardia cumplida, en cada capacitación realizada y en cada intervención que protege vidas y bienes.

La Semana de Prevención de Incendios tiene su origen en una tragedia que marcó a la humanidad: el Gran Incendio de Chicago de 1871, que dejó 250 vidas perdidas, 17,000 edificios destruidos y 100,000 personas sin hogar. Fue ese desastre el que despertó la conciencia pública sobre la importancia de la prevención. En 1925, el Canal de Panamá adoptó esa lección y la convirtió en una práctica institucional que ha perdurado por generaciones.

Un hito que transformó nuestro cuerpo ocurrió en 1956, cuando 86 panameños ingresaron por primera vez al Cuerpo de Bomberos del Canal. Con ellos comenzó una nueva era, en la que el talento, la vocación y el profesionalismo panameño asumieron el protagonismo en la protección de esta vía estratégica. No solo se integraron a una organización: abrieron camino para generaciones que hoy continúan su legado con honor.

Hoy, al izar nuestra bandera, levantamos también la memoria viva de todos aquellos que han ofrecido su fuerza, su conocimiento y, en algunos casos, su vida, para proteger a los demás. Cada acción, por pequeña que parezca, forma parte de un legado que nos inspira a seguir adelante.

Como bomberos del Canal, reafirmamos nuestro compromiso con los nuevos retos de la Visión del Futuro 2025–2035. Somos parte esencial de la seguridad operativa de esta vía interoceánica y contribuimos activamente a fortalecer su confiabilidad, sostenibilidad y competitividad. Estamos listos para proteger vidas, infraestructura crítica y carga de alto valor, al servicio del comercio marítimo global. Nuestra labor es un aporte que el Canal ofrece a los panameños y al mundo.

También celebramos el vínculo sólido que nos une al Benemérito Cuerpo de Bomberos de la República de Panamá. Compartimos una misión común: proteger la vida y mitigar riesgos en todo el territorio nacional. A través de la coordinación permanente, el intercambio de conocimientos y la respuesta conjunta ante emergencias, fortalecemos nuestras capacidades y honramos el espíritu de hermandad que debe unir siempre a quienes vestimos el uniforme del fuego.

Adicionalmente, durante esta celebración registramos otro hito histórico: la inclusión de la primera mujer en el proceso de formación para ser parte de la Sección de Bomberos del Canal de Panamá.

Estos cien años de esfuerzo y vocación nos sirven como faro para seguir cultivando una cultura de prevención sólida y compartida, que garantice un futuro más seguro para el Canal, para Panamá y para todos los que aquí vivimos y servimos.

Gerente de Bomberos del Canal de Panamá.