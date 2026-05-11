Panamá, 11 de mayo del 2026

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    Educación financiera

    Clase media: a tres sueldos del abismo… o a tiempo de reconstruirse

    Rodrigo Julio Molina
    Clase media: a tres sueldos del abismo… o a tiempo de reconstruirse
    La tasa de desempleo en Panamá superó el 9% en 2022, según las cifras de abril pasado. Richard Bonilla.

    La clase media vive hoy en una tensión silenciosa. Para muchos hogares, bastan tres salarios perdidos, una enfermedad inesperada o una deuda mal manejada para caer en una crisis profunda. Esa fragilidad económica no siempre se ve desde afuera, pero está presente en miles de familias que trabajan, cumplen y aun así sienten que avanzan sobre terreno inestable.

    Mientras tanto, el mundo cambia a gran velocidad. La inteligencia artificial no premia el esfuerzo por sí solo ni distingue por simpatías. Transformará empleos, reemplazará tareas repetitivas y recompensará a quienes sepan adaptarse, aprender nuevas habilidades y generar valor en una economía distinta.

    La historia demuestra que toda gran crisis produce cambios profundos: algunos pierden patrimonio y oportunidades, mientras otros logran anticiparse, invertir y crecer. Las revoluciones industriales, las crisis financieras y las transformaciones tecnológicas siempre han redistribuido riqueza y poder. La actual no será diferente.

    En los próximos cinco años, la diferencia será cada vez más evidente entre quienes construyan disciplina financiera, educación continua y fuentes de ingreso diversificadas, y quienes permanezcan atrapados en la distracción, el consumo inmediato o la dependencia absoluta de un solo salario.

    La verdadera discusión de nuestro tiempo no es solo política ni ideológica. Es personal y económica. Se trata de decidir si cada ciudadano fortalecerá su base o esperará pasivamente a que las circunstancias lo arrastren.

    La clase media todavía está a tiempo. Puede reorganizarse, capacitarse, ahorrar, emprender e invertir con prudencia. Puede transformar la incertidumbre en oportunidad.

    La pregunta sigue abierta: ¿de qué lado estará usted cuando llegue el próximo gran cambio?

    El autor es abogado.

    Rodrigo Julio Molina

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