Clase media: a tres sueldos del abismo… o a tiempo de reconstruirse

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

La clase media vive hoy en una tensión silenciosa. Para muchos hogares, bastan tres salarios perdidos, una enfermedad inesperada o una deuda mal manejada para caer en una crisis profunda. Esa fragilidad económica no siempre se ve desde afuera, pero está presente en miles de familias que trabajan, cumplen y aun así sienten que avanzan sobre terreno inestable.

Mientras tanto, el mundo cambia a gran velocidad. La inteligencia artificial no premia el esfuerzo por sí solo ni distingue por simpatías. Transformará empleos, reemplazará tareas repetitivas y recompensará a quienes sepan adaptarse, aprender nuevas habilidades y generar valor en una economía distinta.

La historia demuestra que toda gran crisis produce cambios profundos: algunos pierden patrimonio y oportunidades, mientras otros logran anticiparse, invertir y crecer. Las revoluciones industriales, las crisis financieras y las transformaciones tecnológicas siempre han redistribuido riqueza y poder. La actual no será diferente.

En los próximos cinco años, la diferencia será cada vez más evidente entre quienes construyan disciplina financiera, educación continua y fuentes de ingreso diversificadas, y quienes permanezcan atrapados en la distracción, el consumo inmediato o la dependencia absoluta de un solo salario.

La verdadera discusión de nuestro tiempo no es solo política ni ideológica. Es personal y económica. Se trata de decidir si cada ciudadano fortalecerá su base o esperará pasivamente a que las circunstancias lo arrastren.

La clase media todavía está a tiempo. Puede reorganizarse, capacitarse, ahorrar, emprender e invertir con prudencia. Puede transformar la incertidumbre en oportunidad.

La pregunta sigue abierta: ¿de qué lado estará usted cuando llegue el próximo gran cambio?

El autor es abogado.