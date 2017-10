La clasificación de Panamá

Tengo que reconocer que yo era uno de esos que había perdido la fe en la selección después de las dolorosas eliminaciones en los últimos dos mundiales, incluso no he ido a ver ningún juego al Rommel en esta eliminatoria, pero lo del martes 10 fue algo histórico, algo único, un claro ejemplo de que no importa la adversidad, nunca nos debemos rendir, esa noche los planetas se alinearon para que ocurriera lo imposible, se consiguió un sueño que muchos considerábamos perdido, cuando acabó el partido no lo podía creer, tardé unos minutos en procesarlo y después que lo hice lloré (la última vez que lo hice fue cuando los gringos nos eliminaron en el 2013) y después dije unas palabras que creí que nunca diría: vamos pal Mundial, carajo.

También lo que ocurrió ese martes demostró que cuando se tiene una meta y un buen plan de trabajo para conseguirla la misma es perfectamente alcanzable. Fueron 17 años de trabajo para que esta generación alcanzara la soñada meta, muchos dicen que esta es la culminación de ese trabajo, en lo personal no estoy de acuerdo con eso ya que esto, en vez de ser el final de algo, tiene que ser el comienzo. Por fin el deporte puede convertirse en algo prioritario para el Estado y para todos nosotros, y no algo pasajero, como dijo Roberto El Bombardero Brown: mientras que otras cosas como la religión y la política separan a las personas, el deporte las une, justo como pasó en esa fecha, cuando todo un pueblo se tiró a las calles a celebrar este logro sin importar de quién se tratase.

Ahora, a pesar de tan histórico suceso, siento que hay mucho trabajo que hacer, nuestra selección es muy inestable, fue más garra y corazón que otra cosa, si queremos por lo menos hacer una actuación decorosa en el Mundial, nuestros jugadores tienen que cambiar de actitud y no endiosarse en la cancha.

El autor es ciudadano