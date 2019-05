La clave del liderazgo eficaz

A pesar de que vienen muchos tópicos a mi cabeza o me sugieren otros: desde comentar los paradójicos lemas de la campaña electoral, de consultores extranjeros, quienes desconocen el sentir del panameño ante un determinado candidato o partido, hasta las conductas erráticas, autodestructivas de algunos políticos a los que no les fue, tan bien, como esperaban. O la novedad, con respecto a otras campañas pasadas, que me atrevo a afirmar, luego de sondear a mis alumnos, fue la información y descréditos en “las redes sociales”.

Deseo aconsejar a los nuevos funcionarios, empeñados en cambiar y hacer muchas cosas; en el arte de liderar (un seguimiento eficaz), con cuatro consejos del método japonés, que dio grandeza a un país destruido por la II Guerra Mundial.

1. Lista para hacer (o de pendientes, “To do list”), todos los días, al inicio de la jornada, con el fin de tener una guía de asuntos pendientes, los pueda o no resolver en ese día.

Pero así no se olvidan detalles importantes, que parecen irrelevantes, para que sus planes tengan arranque y seguimiento, y al día siguiente pasa a la nueva lista lo que no se pudo concluir. ¡Comprobado! lo que se escribe, también llega al cerebro por vía fisiológica y permanece mejor.

2. Reunión diaria “10 minutos de liderazgo”, del jefe con sus subalternos (todos), de diferentes rangos; a fin de informar las situaciones y proyectos. En qué estado van y qué cambios o no necesitan hacerse, así como materiales y mano de obra para ejecutarlos. Esta maravillosa técnica ha regido mi estilo de jefatura, en todos mis trabajos. Así, con esta corta reunión informativa, se evita que algunos (por desconocimiento) atrasen los planes y que todos sepan qué está sucediendo.

3. Enviar copia de la mayoría de los pendientes, mensajes de prioridades y tareas que no pueden esperar, por correo electrónico o WhatsApp, a quienes están involucrados o necesitan apoyar las tareas. El que tiene la información, ¡tiene el poder!

4. Utilizar agendas semanales y calendario mensual, en vez de agendas diarias. ¡Es preciso tener una visión a largo plazo: semanal y mensual de todos los proyectos!

Y es todo. Usted será un líder con el control y seguimiento necesario para llevar a buen término los proyectos y sus planes de mantenimiento. Talón de Aquiles de nuestros gobernantes.

El autor es psicólogo