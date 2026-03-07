Claves para un inicio de clases 2026 feliz y permanente

Exclusivo Suscriptores

Hacemos un alto para sensibilizar acerca de este momento tan importante en la vida de nuestros estudiantes, ya que algunos están viviendo por primera vez su entrada al sistema escolar. Esta es una nueva experiencia que debería ser muy acogedora y significativa. Un factor importante es que los padres los hayan preparado para que este inicio sea placentero, de modo que lo disfruten plenamente, sintiéndose motivados a descubrir nuevas experiencias y seguros en un lugar que no conocían y con personas que aún no conocían.

Si los padres realizaron acciones motivadoras previas pertinentes, tales como explicarles cómo es su escuela, cómo funciona y qué aspectos pueden motivarlos, como las nuevas amistades o los lugares que podrían agradarles —por ejemplo, el gimnasio, la cafetería o los recreos— e incluso llevarlos previamente para que reconozcan el área, es más probable que estos estudiantes logren una mejor adaptación a este nuevo ambiente.

Otros estudiantes ya asistieron antes a centros escolares y están reingresando. Estos pueden estar sintiendo emociones positivas de alegría e interés por reencontrarse con sus compañeros del año escolar anterior y descubrir lo que este nuevo año escolar les traerá. Mientras tanto, otros —quienes no disfrutaron la experiencia escolar anterior— quizás sientan, dependiendo de lo que les ocurrió, inseguridad o temor, ya que sabemos que existen experiencias nada saludables que también pueden darse, como el acoso escolar o el hecho de no haber aprobado el grado o año escolar.

Por ello, los padres representan un factor fundamental para que, por medio de su apoyo y acompañamiento, sus hijos logren una adecuada adaptación y éxito en su desempeño escolar, alcanzando aprendizajes significativos.

Es prioritario que los padres o responsables realicen acciones relevantes como:

• Escuchar a sus hijos, para que se sientan acompañados y tomados en cuenta.

• Interesarse por conocer cómo se sienten respecto a sus relaciones sociales con compañeros y docentes, de modo que se sientan seguros e importantes para sus padres.

• Explicarles, al iniciar el estudio, la importancia de mantener la atención y la concentración.

• Explicar también por qué es importante establecer metas y luchar por alcanzarlas.

• Reconocer y reforzar sus logros para incentivar su motivación.

• Sugerir que comiencen por las asignaturas que les resultan más difíciles o menos agradables.

• Realizar las tareas a medida que se asignan.

• Estudiar con el tiempo suficiente, ya que ser estudiante no significa estudiar solo el día antes.

Los padres o responsables pueden favorecer que los estudiantes:

• Se desarrollen en un ambiente de armonía y respeto, donde se sientan queridos y tomados en cuenta, favoreciendo así su estabilidad emocional, la cual es fundamental para el aprendizaje.

• Desarrollen una actitud positiva, motivándolos a descubrir nuevas experiencias y disfrutar del aprendizaje.

• Planifiquen su rutina diaria (deberes del hogar, horario de estudio y tiempo de recreación).

• Mantengan una alimentación adecuada y tiempos suficientes para el descanso y la recreación.

• Seleccionen un lugar fijo y adecuado donde estudiar, que tenga:

Adecuada iluminación y ventilación. Libre de distractores o ruidos que afecten la atención y la concentración. Todos los útiles necesarios disponibles antes de iniciar, para evitar interrupciones. Un momento breve de reflexión u oración, según las creencias familiares. Períodos de descanso entre tareas, de acuerdo con la edad del estudiante.

Los miembros de la comunidad educativa —padres, docentes y otros actores— trabajando de manera armónica, con excelente motivación y comunicación, constituyen factores protectores que fortalecen el aprendizaje y la salud emocional y social de los estudiantes, favoreciendo un mejor desempeño escolar y contribuyendo al pleno y sano desarrollo integral que aspiramos para todos.

La autora es psicóloga y educadora (DIFA), especialista en temas de niñez, adolescencia, drogodependencias y educación universitaria.