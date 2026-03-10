Cobre Panamá: la realidad de una mentira ambiental

Exclusivo Suscriptores

Durante años, el discurso corporativo de Cobre Panamá nos vendió una operación de “clase mundial”. Sin embargo, el cuarto informe de auditoría de SGS ha venido a levantar el capó de esa maquinaria y lo que ha encontrado no es un motor eficiente, sino una estructura corroída por la negligencia y la falsedad documental.

Estar “bajo el capó” significa que la auditoría finalmente dejó de leer los folletos brillantes de la empresa para meter las manos en la grasa: en los datos crudos, en la química del agua y en la realidad física del terreno. El informe, con un avance del 66.37%, revela tres verdades incómodas que desmoronan el relato oficial.

1. El fraude de la reforestación: ¿árboles o píxeles?

El informe pone el dedo en la llaga de la “trazabilidad forestal”. Mientras los informes administrativos de la mina hablaban de hectáreas recuperadas, la validación cruzada (satélite versus campo) sugiere algo inquietante: coordenadas que no coinciden, especies muertas o inexistentes y “bosques” que solo existen en celdas de Excel. Reforestar en el papel es fácil; hacerlo en Donoso, mientras la operación destruye el suelo, es una prueba que la empresa no está superando.

2. El veneno silencioso: el drenaje ácido

Lo más alarmante es el material expuesto. Estar “bajo el capó” reveló que hay rocas con potencial de generación de ácido a la intemperie. Con la alta pluviosidad de Panamá, esto no es un riesgo teórico; es una bomba de tiempo química. El informe advierte que, mientras la empresa se distrae con publicidad, el suelo y el agua se están envenenando por debajo, creando pasivos ambientales que Panamá podría heredar durante décadas.

3. La desaparición de daños: un truco de magia contable

El informe cuestiona el “milagro” de los daños que se desvanecen en los reportes de la mina. Al confrontar la realidad técnica, SGS ha detectado que los administradores han maquillado la información. Si el material ácido sigue expuesto y los planes de preservación son insuficientes, cualquier intento de compensación externa es una cortina de humo para tapar la destrucción irreversible en el corazón de la concesión.

Conclusión

El cuarto informe es una bofetada de realidad. Confirma que no podemos confiar en la palabra de quienes tienen un interés económico en ocultar el desastre. Estar “bajo el capó” ha demostrado que la comunicación de la mina ha sido, de forma sistemática, engañosa. Ya no se trata de discutir si la mina es buena o mala, sino de aceptar que los administradores han mentido y que el costo de esa mentira lo pagarán nuestros ríos y nuestra biodiversidad si no se actúa con la contundencia técnica que este informe exige.

El autor es magister en educación superior.