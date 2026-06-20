Colombia: pensamiento, carácter y destino

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No suelo usar este espacio para hablar de política, pero en vísperas de las elecciones en la hermana república de Colombia, creo que no es desatinado hacer una reflexión que relaciona a nuestros países. Para eso usaré como soporte filosófico dos citas de autoridad que me ayudarán a fortalecer mis ideas.

La primera cita se le atribuye a Aristóteles: “El pensamiento condiciona la acción, la acción determina el comportamiento, el comportamiento repetido crea hábitos, el hábito estructura el carácter y el carácter marca el destino”. La frase permite pensar en un diagnóstico y, a la vez, una solución para la salud de la gestión política del continente.

Tomemos como referente a Colombia, país que mañana estará eligiendo a su nuevo mandatario y, por ende, elegirán el destino inmediato de su nación. Hay cinco palabras clave en el aforismo de Aristóteles: pensamiento, acción, hábito, carácter y destino. Miremos la primera.

Para que Colombia haga frente a los conflictos, generados por los desatinos y la falta de voluntad política, debe enfocarse en el pensamiento humanista, es decir, un pensamiento colectivo que defienda la dignidad, la soberanía y la relación de los seres humanos con la naturaleza.

Un pensamiento humanista es la única forma de crear las condiciones para las acciones posteriores que pueden salvar al país de una catástrofe ambiental, una crisis social y una política inhumana. Es el pensamiento humanista, basado en una ética del cuidado, es el que puede cerrar el paso a una mentalidad de guerra para abrir el camino a la esperanza de paz.

El contexto de la política colombiana es un referente ejemplar que pone en evidencia que las propuestas políticas deben traducirse en acciones legislativas y sociales concretas que protejan los derechos humanos. La acción es el primer paso visible de la transformación social que debe ir de la mano del respeto a los derechos humanos y el cuidado del medio ambiente. Acciones con soporte en el pensamiento humanista que respeta la vida.

Nuestros países han normalizado malos hábitos en todos los sectores. Las malas prácticas pululan en las esferas públicas y privadas. Colombia, vive una violencia política que se ha convertido en rutina, sin embargo, en contraste, es un país con referentes que pueden normalizar otros hábitos en lugar de la confrontación. Colombia, de lograr establecer la paz, la transparencia y la justicia como un hábito en la gestión pública, sería un ejemplo en el continente. Colombia puede hacer de la defensa de la vida una práctica diaria.

Los hábitos que ennoblecen a un país son los que terminan por estructurar el carácter de una sociedad. El carácter de una nación la hace ser sucia, violenta, insensible o, todo lo contrario. El carácter escoge el destino de la sociedad. Pienso que los colombianos tienen un carácter que se ha moldeado entre el ruido y el silencio. Es por eso que los colombianos deben apostar por un pensamiento humanista que construya la paz contra el ruido y el silencio.

Los colombianos deben elegir a un candidato que haya demostrado con sus actos que su prioridad es la coherencia entre el pensamiento y la acción. El principio aristotélico es fundamental para cualquier sociedad que aspire a la verdadera justicia. Por lo tanto, el destino de paz y dignidad para Colombia será el resultado natural de haber forjado un carácter basado en virtudes humanas, no en los vicios que solo piensan el país en términos contables y que desean expoliar las riquezas naturales.

La otra cita de autoridad que he escogido es de Marco Aurelio: “La felicidad de tu vida depende de la calidad de tus pensamientos”. Aquí hay dos palabras clave: felicidad y pensamiento. El pensamiento se presenta como una forma de felicidad. La “felicidad” de una nación, entendida como el bienestar común y la justicia social, depende de la calidad de las ideas de sus líderes y ciudadanos.

Si el pensamiento de un político está dominado por el odio, la avaricia, el interés personal y la subordinación colonial, la vida pública será pobre y mediocre. Un pensamiento político basado en el humanismo mejora la calidad de las ideas desde la colectividad y logra impactar de manera positiva para crear las condiciones sociales que brindan estabilidad en el país.

En la actualidad, en América Latina, vemos cómo el pensamiento neocolonial ha resurgido para destruir la moral de nuestros países. Es un pensamiento que odia a los ambientalistas, que ignora a los filósofos y científicos; que desprecia la ciencia y las instituciones culturales; que persigue a las organizaciones sociales que defienden los derechos humanos. Es un pensamiento que abre más las brechas sociales. Por eso Colombia está en una encrucijada que decidirá el destino, no solo de los colombianos, sino de todos los latinoamericanos.

Si mañana en Colombia gana la dignidad del pensamiento humanista sobre la voluntad del poder arbitrario, lo vamos a celebrar con regocijo. De no ser así, urge la creación de un manifiesto por la calidad del pensamiento colectivo para forjar un destino común más digno y justo. Un manifiesto por la libertad y la soberanía, por la defensa de la vida y la naturaleza. Porque la esperanza de América Latina está en el carácter del pensamiento de sus pueblos.

El autor es escritor.