Todo comienza en casa

Fui educado en una familia donde mi papá era muy estricto, exigiendo disciplina y buen comportamiento. Pero nos llevaba a la escuela todos los días, despidiéndonos con un beso en la entrada del colegio.

En las tardes después de asegurarse que habíamos hecho las tareas, mi mamá nos llevaba a hacer deporte y en la noche se sumaban ambos a jugar con nosotros.

Los domingos eran 100% en familia, arrancando con la visita a la iglesia, para después ir a hacer deporte los 4, con varias familias mas que compartían la misma pasión y estilo de vida. Cerrábamos el día con un buen cine o paseando por alguna plaza de la ciudad.

Pero cuando nos portábamos mal, había malas notas, o peleábamos el castigo era ejemplar, nos encerraban en nuestros cuartos, quitándonos la TV, video juegos, las salidas a jugar en la calle, el derecho a usar el teléfono, etc…! Les mentiría si les dijera que nunca me pegaron... pero también sería mentira decirles que siento que no me lo merecí en ese momento.

Crecí con un sentimiento de admiración y sobre todo respeto a mis padres, con temor a portarme mal por que sabía que dependiendo del nivel de la trastada, así mismo podría tener total certeza del nivel de la consecuencia o el castigo que recibiría.

Hoy en día puedo entender que así debe funcionar un gobierno. ¡Demostrando día a día que su razón de ser y su principal prioridad es el pueblo! Asegurándose que todos reciban una buena educación, complementada con mucho deporte, cultura y oportunidades de crecimiento.

Pero al mismo tiempo asegurándose que exista respeto a la autoridad, una justicia ejemplar y la total certeza del castigo adecuado para los que incumplan las normas de la sociedad. Con líderes que prediquen con el ejemplo y que demuestren con sus actos que el gobierno es para el pueblo y por el pueblo.

El autor es ciudadano