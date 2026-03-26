¿Cómo deberíamos vivir? ¿Qué es una vida buena?

Entre mis libros de cabecera están dos que, aunque provienen de tradiciones distintas, dialogan entre sí: Antropología: ¿Por qué importa? de Tim Ingold y Alienación y aceleración de Hartmut Rosa. El primero interpela nuestras formas de vida al preguntar por los modos de habitar el mundo; el segundo diagnostica cómo la aceleración social y la pérdida de resonancia configuran la experiencia tardomoderna. Juntos conforman una brújula para pensar ambas preguntas planteadas por estos autores en sociedades que nos empujan a la aceleración y la desconexión.
Tim Ingold es un antropólogo británico conocido por su enfoque de “filosofar con la gente”. Sostiene que las personas no son entidades aisladas, sino nudos en redes de relaciones con otros seres y con el entorno; propone entender la vida humana como práctica y atención continua al mundo. Hartmut Rosa, sociólogo alemán, ha desarrollado la teoría de la aceleración social. Para Rosa, la modernidad se caracteriza por procesos que aceleran el tiempo social y erosionan los lazos significativos entre individuos, instituciones y el mundo circundante.
Leer a Ingold y a Rosa al mismo tiempo obliga a confrontar perspectivas compatibles. Ingold nos recuerda que la vida buena se construye en la trama de relaciones —con personas, con objetos, con el ecosistema— y que la atención y el cuidado son condiciones materiales. Rosa, a su vez, nos alerta de que el ritmo impuesto por la modernidad —como el trabajo intensificado, el consumo inmediato y las expectativas de optimización— desvanece las relaciones humanas e impide la resonancia, entendida como esa sensación de correspondencia con el mundo.
La filosofía crítica tiene aquí una doble tarea: diagnosticar y proponerse como práctica transformadora. Diagnosticar, porque hay que señalar cómo las estructuras económicas, tecnológicas y culturales predisponen a la alienación y a la pérdida de significado; proponer, porque no basta con la queja: es necesario imaginar y experimentar alternativas que fomenten ritmos de vida distintos, espacios de resonancia y formas de organización social que promuevan la reciprocidad. La pregunta ¿cómo deberíamos vivir? se entrelaza con ¿qué es una vida buena? y exige respuestas que no se agoten en lo individual ni en lo técnico.
La lectura cruzada de Ingold y Rosa nos recuerda que la vida buena no es una mercancía ni un logro medible exclusivamente por productividad o bienestar material. Es una sensibilidad que se cultiva en la trama de relaciones y en el tiempo compartido. Mantener vivas ambas preguntas y convertirlas en guía de acción para nosotros mismos y las futuras generaciones.
El autor es doctor en filosofía.