¿Cómo podría América Latina capitalizar la explotación petrolera de Venezuela?

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La reactivación de la extracción de petróleo venezolano abre una pregunta central para América Latina que va mucho más allá del volumen de barriles, las implicaciones políticas o las ganancias que ya comienzan a capturar los mercados estadounidenses: ¿cómo pueden beneficiarse los países de la región de esta nueva bonanza?

En un contexto en el que el mayor valor del petróleo ya no reside únicamente en la extracción, sino en las finanzas, los servicios, la tecnología y la logística que lo rodean, el resurgimiento venezolano obliga a repensar el rol de cada economía dentro de una cadena de valor potencialmente complementaria. El desenlace no está predeterminado y dependerá de las decisiones que tomen los países de la región.

Para Venezuela, la reactivación petrolera implicaría un alivio inmediato de liquidez y una reanimación parcial de su economía real, pero no una recuperación automática de soberanía económica. El principal beneficio inicial sería la reactivación del empleo y la puesta en marcha de infraestructura hoy subutilizada. Sin embargo, el verdadero desafío es estratégico: transformar el petróleo en capacidad industrial sostenible.

Para ello, el gobierno de Venezuela —o quien esté a cargo de su conducción— debería priorizar el fortalecimiento de su gobernanza energética, reglas contractuales estables, infraestructura crítica y la recuperación de su capital humano técnico. Los negocios clave no están solo en extraer más barriles, sino en la rehabilitación de campos, los servicios de perforación y mantenimiento, los procesos de mezcla y mejoramiento del crudo, la refinación orientada a derivados de mayor valor y, especialmente, el desarrollo de la petroquímica y los fertilizantes que permitan diversificar su estructura productiva.

Colombia podría explotar su rol como proveedor natural de bienes, servicios y logística para una Venezuela con mayor capacidad de pago. La oportunidad está en los encadenamientos productivos: transporte, servicios petroleros, metalmecánica, comercio fronterizo, agroindustria y servicios financieros. Colombia debería profundizar su logística multimodal —puertos del Caribe, transporte terrestre y aduanas eficientes—, fortalecer su oferta de servicios técnicos y consolidar su agroindustria exportadora para obtener contratos de mantenimiento industrial, provisión de insumos y exportación de alimentos y productos procesados, entre otros.

Para Brasil, la bonanza petrolera venezolana representa una oportunidad de expansión industrial y tecnológica más que comercial. Brasil puede posicionarse como proveedor regional de ingeniería pesada, construcción de infraestructura energética y soluciones tecnológicas complejas. Su foco debería estar en el desarrollo de capacidades EPC (diseño, procura y construcción), la fabricación de equipos industriales, la automatización y los servicios tecnológicos aplicados al sector energético. Los negocios con mayor potencial incluyen la modernización y ampliación de refinerías, la construcción de terminales, la provisión de tecnología para crudos pesados y proyectos integrados que combinen energía, petroquímica y logística.

México, por su parte, emerge como un actor clave por su rol de intermediario energético y financiero entre Venezuela y Estados Unidos. Su infraestructura de refinación, su experiencia en trading y su cercanía geográfica le permiten capturar valor en la transformación y redistribución del crudo venezolano. Para maximizar este beneficio, México debería fortalecer sectores como el trading energético, la gestión de riesgo, la refinación flexible y los servicios portuarios. Los negocios estratégicos se concentran en la mezcla y procesamiento de crudo pesado, la reexportación de derivados, el almacenamiento y el transbordo marítimo.

Más al sur, Argentina destaca por su experiencia en la explotación no convencional y en servicios petroleros especializados, lo que le permite exportar capacidades técnicas de alto valor agregado. Puede beneficiarse mediante el desarrollo de ingeniería de yacimientos, servicios de perforación, software industrial y soluciones de mantenimiento predictivo.

Chile podría aprovechar esta bonanza desde su fortaleza financiera e institucional, más que productiva. Puede posicionarse como plataforma regional de servicios financieros, legales y de gestión de riesgos para proyectos energéticos complejos. El desarrollo de finanzas estructuradas, seguros y reaseguros, arbitraje y compliance resulta clave. Los negocios prioritarios incluyen la estructuración de project finance, garantías, vehículos de inversión, auditorías y procesos de debida diligencia.

Finalmente, los países del Caribe pueden beneficiarse como bloque al reducir su vulnerabilidad energética y capturar valor logístico. El retorno del petróleo venezolano abre oportunidades en refinación ligera, almacenamiento, transbordo y generación eléctrica a menores costos. Para que esto se traduzca en desarrollo real, el Caribe debería enfocar sus esfuerzos en hubs de almacenamiento regional, microdistribución de derivados, servicios marítimos y contratos energéticos estables que reduzcan los costos estructurales del turismo y la industria local, evitando nuevas formas de dependencia.

En definitiva, la nueva bonanza petrolera venezolana no redefine por sí sola el mapa económico regional; lo hace en función de la capacidad de cada país para transformar el petróleo en algo más que renta extractiva. El verdadero diferencial ya no estará en quién produce más barriles, sino en quién logra capturar valor en la logística, los servicios, el financiamiento, la tecnología y la industria que se articulan alrededor del crudo.

Si los países de la región actúan de manera coordinada, el petróleo venezolano puede convertirse en un catalizador de integración productiva y fortalecimiento económico regional. Si, por el contrario, persiste la fragmentación, la región volverá a repetir una historia conocida: limitarse a exportar materias primas sin desarrollar capacidades industriales, tecnológicas y financieras propias, quedando nuevamente subordinada a los centros globales de poder económico.

La autora es posdoctora en Ciencia de Datos aplicada a la reparación corporativa de derechos humanos de la Universidad de St. Gallen (Suiza).