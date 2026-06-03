¿Cómo puede la infraestructura pública fortalecer la seguridad jurídica?

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

La planificación territorial y la infraestructura pública son claves para garantizar seguridad jurídica, fortalecer inversiones inmobiliarias y construir ciudades sostenibles, competitivas y con mejor calidad de vida.

El crecimiento inmobiliario y la presión sobre la limitada infraestructura pública derivada de la expansión territorial de la ciudad han evidenciado una realidad ineludible: sin planificación territorial, el desarrollo urbano pierde sostenibilidad y la inversión inmobiliaria enfrenta mayores niveles de incertidumbre.

En este contexto, los planes de ordenamiento territorial no deben verse como una limitación al crecimiento, sino como la principal herramienta para garantizar la seguridad jurídica en la inversión, fortaleciendo la competitividad urbana y la confianza en el desarrollo inmobiliario y territorial.

Actualmente, el crecimiento urbano continúa manifestándose en una estructura territorial desarticulada y con infraestructura insuficiente, situación que limita la confianza ciudadana en el desarrollo de la ciudad. Las consecuencias son evidentes: congestionamiento vial, deficiencias en los servicios públicos —como el abastecimiento de agua potable—, conflictos entre usos residenciales y comerciales, déficit de espacios públicos y pérdida de calidad de vida en barrios consolidados. Sectores como San Francisco, Costa del Este, Chitré y Los Santos reflejan cómo la ausencia de una planificación coordinada termina trasladando altos costos tanto al ciudadano como al mercado inmobiliario.

Un plan de ordenamiento territorial permite precisamente anticipar estos conflictos. Su función es establecer reglas claras sobre densidades, usos de suelo, movilidad, equipamientos urbanos y áreas de expansión, alineando el crecimiento inmobiliario con la capacidad real de infraestructura de la ciudad.

La seguridad jurídica en la inversión urbana depende directamente de esa claridad normativa. Ningún inversionista desea desarrollar proyectos en un entorno donde las reglas cambian constantemente, existen vacíos regulatorios o prevalecen decisiones discrecionales. Cuando una ciudad cuenta con zonificaciones definidas, instrumentos técnicos actualizados y procesos transparentes de planificación, se reduce el riesgo financiero y aumenta la confianza tanto del mercado como de la ciudadanía.

De acuerdo con la CEPAL, los planes territoriales modernos permiten articular infraestructura, movilidad, equipamientos y crecimiento económico bajo una estrategia urbana común. Esto resulta esencial en una ciudad como Panamá, donde la expansión inmobiliaria históricamente ha avanzado más rápido que la capacidad institucional de planificación.

Además, el ordenamiento territorial no solo beneficia al sector inmobiliario; también protege el interés público. Una ciudad planificada puede distribuir mejor sus inversiones, preservar áreas ambientales, optimizar el transporte público y generar comunidades más compactas y eficientes. Las ciudades competitivas del mundo no crecen de manera improvisada: crecen siguiendo una visión urbana de largo plazo.

Hoy, la Ciudad de Panamá tiene la oportunidad de consolidarse como un referente regional de desarrollo urbano moderno. Sin embargo, esto solo será posible si el ordenamiento territorial deja de verse como un trámite administrativo y se convierte en una verdadera política de Estado, fortaleciendo los gobiernos locales y brindando mayor seguridad jurídica al desarrollo inmobiliario del distrito.

Será fundamental darle dirección, estabilidad y sostenibilidad al desarrollo urbano y territorial del país durante las próximas décadas, ya que una economía sólida requiere herramientas de planificación que generen seguridad jurídica, confianza para los inversionistas y certeza normativa en el desarrollo del territorio.

El autor es arquitecto y urbanista.