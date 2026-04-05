Cómo se formó Panamá y por qué tiene tanta agua

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Panamá es el lugar geográfico donde se une el Norte con el Sur. En términos geológicos, se trata de una historia relativamente reciente: hace apenas unos 15 millones de años, las placas tectónicas del Caribe y del Pacífico empujaron el fondo marino hacia arriba y dieron origen a un hermoso arco de islas volcánicas. Este proceso, que ya había comenzado a formarse en etapas previas desde hace unos 150 millones de años a lo largo del istmo de Centroamérica —desde el sur de México hasta el valle del Atrato en Colombia y lo que hoy es la selva del Darién—, culminó hace aproximadamente 3 millones de años con una estructura geológica capaz de establecer una conexión terrestre definitiva entre el Norte y el Sur: Panamá.

Se puede imaginar el lector el momento en que, por fin, el Norte geográfico se unió al Sur geográfico, separado durante decenas de millones de años, y se inició un movimiento migratorio masivo de animales en ambas direcciones. Entonces, geológica y biológicamente, nació Panamá.

Lo que hoy es el istmo era antes un canal de agua profunda que conectaba el Atlántico y el Pacífico. La unión de las Américas funcionó como un “puente biológico” que permitió una migración masiva de especies en ambos sentidos. En este pequeño espacio se concentró una de las regiones de mayor biodiversidad del planeta.

La formación del istmo creó una barrera física que obligó a las corrientes de aire húmedo a elevarse sobre las nuevas montañas de la Cordillera Central. Este fenómeno, conocido como lluvia orográfica, se convirtió en el verdadero “motor” que llena las fuentes de agua dulce de Panamá.

Si bien la naturaleza hizo su parte al crear una región de origen volcánico, con una enorme biodiversidad y una riqueza hídrica sin igual, el cambio más radical llegó con la ingeniería moderna: la creación del lago Gatún en 1913. Para que el Canal de Panamá pudiera funcionar se necesitaba una enorme cantidad de agua, y esta se logró con la construcción del lago artificial más grande del mundo en su momento: el lago Gatún, que cubre una superficie de aproximadamente 436 km².

La ingeniería de entonces, audaz y transformadora, decidió represar y encapsular el río Chagres, convirtiéndolo en un lago de aguas reguladas. Esta intervención tuvo un costo importante: sepultó antiguos bosques y ecosistemas, creando nuevos humedales —como los de Chilibre— que, al mismo tiempo, regulan el caudal y evitan las inundaciones estacionales que antes eran destructivas. El efecto de esta transformación artificial es enorme, porque cada vez que un barco cruza el Canal se vierten al océano alrededor de 200 millones de litros de agua dulce provenientes de los lagos. El costo hídrico por barco es de 200 millones de litros de agua dulce.

Esta cantidad se pierde en el mar y, aunque la cantidad de agua se conserva, el agua dulce se diluye en el océano, perdiéndose del ciclo hidrológico de agua dulce de Panamá y transformándose en el ciclo hidrosocial del agua dulce en los mares salados. No se puede recuperar como agua dulce para que sea útil en las comunidades panameñas que realmente carecen de esa agua dulce.

Esto ha obligado a Panamá a ser extremadamente cuidadosa con la reforestación de sus cuencas para “producir” más agua y mantener el equilibrio. La ingeniería moderna trajo progreso y conectividad global, pero también nos recuerda que toda intervención humana sobre la naturaleza tiene un precio. Todo diseño de ingeniería tiene un trade-off, esto es, se ganan ciertas cosas y se sacrifican otras también. No hay diseño de ingeniería perfecto.

En mi próxima entrega analizaré cuál es la situación actual de la gestión del agua en Panamá, cómo el efecto del Canal ha puesto en peligro la seguridad hídrica del país, qué retos enfrentan nuestros hermanos panameños y qué lecciones valiosas podemos aprender los centroamericanos de esta experiencia compartida.

El autor es ingeniero químico con especialización en matemática. Actualmente dirige el Instituto de Investigaciones de Ingeniería de la Universidad de San Carlos en Quetzaltenango.