¿Cómo se ve el private equity en 2025? Resiliencia y oportunidades en un clima incierto

El 2024 fue un año de contrastes para los mercados privados y, en particular, para el private equity (PE). Aunque la recaudación de fondos cayó a su nivel más bajo desde 2016 y las tasas de interés se mantuvieron estructuralmente más altas que en la década anterior, el sector mostró señales claras de resiliencia. Las distribuciones a inversionistas superaron las contribuciones por primera vez desde 2015 y el valor total de los acuerdos creció 14%, alcanzando los 2 millones de millones de dólares (trillions en inglés), el tercer año más activo en la historia del sector.

Este repunte se dio en medio de una coyuntura global marcada por inestabilidad geopolítica, ajustes en políticas de comercio y el impacto acelerado de la inteligencia artificial generativa (GenAI).

¿Qué significa para América Latina? Estos movimientos globales tienen un impacto doble. Por un lado, ofrecen una ventana de aprendizaje e inversión en un mercado cada vez más sofisticado; por otro, exigen que los actores regionales ajusten estrategias frente a un capital global más selectivo, con mayores exigencias de creación de valor y disciplina operativa.

Un análisis puntual: dealmaking, fundraising y LPs

Tras dos años de caída, el PE global vivió en 2024 un rebote significativo en el valor de las transacciones. Los acuerdos de más de 500 millones de dólares aumentaron 37% en valor y 3% en número, impulsados principalmente por América del Norte y Europa. Sectores como tecnología, consumo y servicios financieros lideraron la recuperación, mientras que el sector de la salud retrocedió. Las compras apalancadas se beneficiaron de un entorno de financiamiento menos crítico, ya que el costo de la deuda se redujo y el valor de nuevos préstamos para empresas respaldadas por PE casi se duplicó. Esto elevó en 2024 el EBITDA a 11.9 veces, el segundo nivel más alto registrado, solo por detrás de 2022.

En cuanto a la recaudación global (fundraising) de PE, ésta cayó 24% interanual, a 589,000 millones de dólares, con descensos en todas las regiones. Asia fue la más afectada (–32%), mientras que Europa mostró la menor caída (–11%). Un dato relevante es que los fondos midmarket (entre 1,000 y 5,000 millones de dólares) resistieron mejor, manteniendo niveles estables de captación, mientras que los fondos pequeños y los de primera vez sufrieron los mayores retrocesos.

Aunque el 30% de los inversionistas institucionales planea aumentar su exposición a PE, muchos esperan recibir distribuciones antes de comprometer nuevo capital. Esto es especialmente relevante para América Latina, donde los inversionistas locales son más cautelosos y sensibles a la liquidez.

Sobre el retorno a flujos de caja positivos, esta fue una de las noticias más alentadoras de 2024 para los limited partners (LPs), ya que las distribuciones superaron las contribuciones, rompiendo una racha negativa de casi una década. Sin embargo, el rendimiento promedio de la industria bajó a 3.8%, muy por debajo del histórico de 14.5%. Los buyouts lideraron con 4.5% de tasa interna de retorno (IRR), seguidos por growth equity (4.2%) y venture capital (1.9%).

Por lo mismo, ante periodos de tenencia más largos (6.7 años en promedio), los LPs están otorgando más peso al múltiplo sobre capital invertido, menos afectado por la duración, y muestran mayor disposición a aceptar horizontes extendidos si hay creación de valor sostenida.

Expansión y adaptación rápida

El entorno de múltiplos altos y costo de deuda elevado obliga a los gestores a enfocarse en crecimiento orgánico, expansión de márgenes y adquisiciones complementarias (add-ons), que representaron 40% del valor de los deals en 2024.

¿Cómo se refleja esto? Las firmas están expandiendo sus equipos de operaciones para involucrarse directamente en las compañías participadas, y se observa un incremento en transacciones público-a-privado (P2P), especialmente en Europa (+65% en valor).

Para América Latina, esta tendencia refuerza la necesidad de fortalecer capacidades internas de gestión y de buscar operaciones que combinen capital con know-how operativo, especialmente en empresas familiares o en procesos de transición generacional.

Sin embargo, la “resaca” de las adquisiciones realizadas en 2021-2022, a múltiplos elevados, aún persiste. El backlog de salidas está en su nivel más alto en 20 años, lo que complica monetizar activos sin afectar valoraciones. A ello se suma un entorno geopolítico volátil —con riesgo de tarifas y cambios regulatorios— y la presión de adaptarse rápidamente a la revolución de la IA, que está obligando a construir capacidades internas en ciencia de datos y a establecer alianzas externas especializadas.

Esta coyuntura abre dos frentes para América Latina: participar en el mercado secundario global (con su récord de 162,000 millones de dólares en 2024) para acceder a activos con descuento, y posicionarse como socio estratégico para GPs internacionales que busquen diversificación geográfica y know-how local.

El PE global no se detiene

El private equity entra en 2025 con un equilibrio complejo. Es una industria cautelosa y exigente, pero también creativa e innovadora en sus estructuras y en la generación de valor. El rebote en dealmaking y las distribuciones positivas son señales de confianza, pero la presión sobre rendimientos y la competencia por capital seguirán marcando el paso.

Para América Latina, el mensaje es claro: el PE global no se detiene, pero está cambiando las reglas del juego. Los líderes empresariales de la región que deseen captar capital o asociarse con fondos internacionales deberán demostrar disciplina financiera, visión estratégica y capacidad de ejecución operativa.

En un entorno donde la resiliencia es tan valorada como el crecimiento, la oportunidad está en construir puentes entre el capital global y el potencial local, anticipando las olas de cambio en lugar de reaccionar a ellas.

El autor es Socio Senior y Líder de la práctica de Banca e Instituciones Financieras para Latinoamérica, McKinsey & Company.