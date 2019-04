¿Con quién nos comparamos?

Frecuentemente escucho comparaciones de Panamá con otros países. Casi siempre nos comparamos con los países de Centroamérica. Escuchamos que Panamá es el primer país en Centroamérica en tener o hacer alguna cosa. ¿Es esta la comparación más acertada y válida? Personalmente considero que nos debemos comparar con otros países más desarrollados y de mayor cultura. Solo así podremos llegar al nivel de excelencia que deseamos.

Panamá ha sido un país exitoso por su economía de servicios. El Canal transoceánico, la Zona Libre comercial y el centro bancario. Los otros países centroamericanos no tienen estos tipos de economía. En Panamá circula el dólar y los países Centroamericanos tienen su propia moneda. La población de Panamá tiene influencia de etnias distintas, como son negra (tanto de los negros que vinieron a Panamá traídos por los españoles y portugueses, como los que vinieron de las Antillas inglesas), y la etnia china. En el resto de los países de América Central prevalece el mestizaje, excepto en Costa Rica, donde la etnia blanca predomina.

Cada vez que nos ponemos como ideal o meta igualar a los países de Centroamérica, nos estamos limitando en nuestra capacidad y potencial. Hay algunos que piensan que no podemos hacer ciertas cosas o lograr grandes realizaciones porque somos un país pequeño. A esas personas les diría que miren a países pequeños en Europa como Luxemburgo, Holanda, Bélgica y Dinamarca. En el Medio Oriente está Israel. En el Asia está Singapur. Los países antes mencionados tienen superficies y poblaciones comparables con la nuestra y son dignos de comparación. Parecernos más a esos países nos representaría una ventaja. Nuestra meta sería lograr el nivel que ellos han alcanzado en vez de mirar tanto a los otros países de Centroamérica.

En asuntos como el ranking mundial de universidades y el número de patentes de invención que se solicitan en Panamá, andamos bien rezagados si nos comparamos con el resto de los países del mundo. Todos sabemos que dedicamos muy pocos recursos a la investigación científica y tecnológica y por eso nos hemos quedado atrás. Hay que dotar de más recursos a Senacyt, a la Universidad Tecnológica, la Universidad de Panamá, Indicasat, el Instituto Gorgas y otras instituciones dedicadas a la investigación científica y tecnológica. En nuestro país opera desde hace más de un siglo el Instituto Smithsonian, que es una de las instituciones de investigación científica más prestigiosas del mundo. En el mapa de las investigaciones científicas aparece Panamá. Pero no por nuestras instituciones propias, sino por el Instituto Smithsonian. Me cuestiono si se ha dado suficiente transferencia de tecnología y conocimientos científicos del Smithsonian a nuestras instituciones nacionales. Esto debería ser una prioridad nacional, porque pocos países del mundo tienen el privilegio de hospedar a una institución tan prestigiosa en el tema de investigaciones científicas tropicales como el Smithsonian.

La gran interrogante que muchos plantean es si los panameños somos capaces de alcanzar niveles o clasificaciones más altos frente a otros países más cultos y desarrollados. Claro está que reubicarse o reclasificarse frente a otros países no es un asunto que sucede de un día a otro, sino que toma varios años, quizás décadas, pero considero que sí es posible. Los panameños hemos dado la gran prueba de que somos capaces de logros extraordinarios al asumir la administración y operación del Canal de Panamá. Muchos pensaron que esto no era posible, pero los panameños no solamente administramos el Canal en la primera década del siglo XXI, sino que logramos su ampliación. Este gran ejemplo debemos tomarlo como norte e inspiración y realizar que también podemos alcanzar otras metas. Es cuestión de tener confianza en sí mismo, autoestima y eso sí, trabajar duro. Solo así ocuparemos el sitial que nos corresponde.

El autor es abogado