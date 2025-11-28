Compartiendo experiencias de investigación en tuberculosis con la región

Exclusivo Suscriptores

Hace poco, la Organización Mundial de la Salud publicó el Informe Mundial sobre la Tuberculosis 2025, que ofrece una visión actualizada de la situación epidemiológica y de los avances a nivel mundial, regional y nacional respecto a los compromisos, estrategias y objetivos contra esta enfermedad. En el último año, el número absoluto de personas que desarrollaron tuberculosis en el mundo fue menor que en los tres reportes previos a la pandemia de la covid-19.

En algunas regiones del mundo se han logrado avances significativos en la reducción de la carga de la enfermedad. Sin embargo, en la región de las Américas la tasa de incidencia (número de casos por cada 100 mil habitantes) ha aumentado durante cuatro años consecutivos. Esto es preocupante porque refleja el impacto de la pandemia en la detección de casos y evidencia que los sistemas de salud no han recuperado aún su eficiencia. Aunque las Américas representan tan solo el 3.3% de los casos a nivel mundial, tras ese porcentaje está el sufrimiento de pacientes y familiares que, además de batallar contra la enfermedad, enfrentan otros retos como el estigma y los costos que esta acarrea.

En este contexto, Panamá participó en la XII Reunión de la Sociedad Latinoamericana de Tuberculosis y otras Micobacteriosis (SLAMTB), que se llevó a cabo en Montevideo, Uruguay, del 19 al 21 de noviembre. Representantes del Instituto Conmemorativo Gorgas, del Instituto de Investigaciones Científicas y Servicios de Alta Tecnología (Indicasat-AIP) y de la Universidad Latina de Panamá presentaron ocho trabajos científicos en formato póster y una ponencia oral. Esto muestra que el país está trabajando arduamente en proyectos de vanguardia en genómica, vigilancia y salud pública, con resultados que permiten al sistema sanitario tomar decisiones informadas en función de la situación epidemiológica local. Además, permitió que los participantes interactuaran con más de 150 colegas de 19 países de América y Europa.

Durante los tres días de presentaciones también se evidenció la importancia de la participación de la sociedad civil en la lucha contra la tuberculosis y otras micobacterias. Igualmente quedó claro que para que cualquier plan estratégico destinado a poner fin a la tuberculosis sea exitoso, es necesario que el gobierno, la academia, la investigación y la sociedad civil colaboren de manera articulada.

La autora es toxicóloga, exbecaria de Senacyt, asistente de investigación en Indicasat-AIP e integrante de Ciencia en Panamá.