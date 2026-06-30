Panamá, 30 de junio del 2026
La Prensa Panamá

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.
    |
    Mundial 2026

    Competir con dignidad: una lectura necesaria tras la eliminación

    Miguel Vanegas
    Competir con dignidad: una lectura necesaria tras la eliminación
    Jugadores de la selección de Panamá defienden una jugada aérea en el duelo contra Croacia. Foto: Anel Asprilla

    La selección de fútbol de Panamá ha quedado eliminada del Mundial de Fútbol 2026. El hecho, aunque doloroso, debe analizarse con serenidad, madurez y sentido deportivo, lejos de los extremos emocionales que suelen dominar el debate público después de una derrota.

    En toda competencia deportiva existen solo dos actitudes posibles: ir a participar o ir a competir. Panamá no fue un simple invitado; salió a competir. Y, desde ese punto de vista, los panameños debemos sentirnos razonablemente satisfechos. El equipo mostró entrega, orden, esfuerzo y, sobre todo, pundonor. No se escondió, no renunció al juego y defendió la camiseta con dignidad, valores que nunca deben ser subestimados en el deporte de alto nivel.

    Mención especial merece la barra panameña, esa afición leal que acompañó a la selección en las buenas y en las malas, que alentó sin condiciones y que convirtió los estadios en un espacio de identidad nacional. El hincha panameño estuvo a la altura del evento mundialista, demostrando que el fútbol también se gana en las gradas, con respeto, pasión y orgullo.

    Ahora bien, reconocer el esfuerzo no significa renunciar al análisis. El deporte que progresa es el que se examina con honestidad. No podemos acostumbrarnos a perder y celebrarlo, ni confundir la crítica objetiva con deslealtad o antipatriotismo. Cuando se compite, se está inevitablemente sujeto al escrutinio técnico, táctico y estratégico. Analizar errores, señalar carencias y exigir evolución no debilita a la selección; por el contrario, la fortalece.

    La crítica seria, fundamentada y respetuosa es una forma de compromiso con el futuro del fútbol panameño. Callar por complacencia o exagerar por frustración son dos caras del mismo error. El reto está en encontrar el equilibrio: valorar lo alcanzado, corregir lo que faltó y elevar el estándar de lo que aspiramos a ser como selección y como país futbolero.

    Panamá ha demostrado que puede competir. El siguiente paso es creer que puede trascender, pero eso solo se logra con autocrítica, planificación y una cultura deportiva que entienda que el orgullo nacional también se defiende pensando, no solo aplaudiendo.

    El autor es abogado.

    Miguel Vanegas

    Última Hora

    • 00:50 Las izquierdas ideológicas Leer más
    • 00:35 La Luna de Fresa llega a iluminar el cielo Leer más
    • 00:30 Competir con dignidad: una lectura necesaria tras la eliminación Leer más
    • 00:30 Previa: Países Bajos pone a prueba su histórica racha ante un Marruecos que quiere seguir haciendo historia Leer más
    • 00:04 Paraguay dinamita el Mundial con la eliminación de Alemania Leer más
    • 23:45 Rescatistas panameños operan con cámaras térmicas y perros K-9 en La Guaira Leer más
    • 23:05 Los Silos, el referente arquitectónico convertido en morgue tras terremotos en Venezuela Leer más
    • 22:40 Rescatistas denuncian burocracia y militarización en zonas devastadas por el doble terremoto en Venezuela Leer más
    • 22:04 UP está lista para las elecciones de este 1 de julio con cerca de 60 mil votantes Leer más
    • 22:03 Messi reescribe la historia de los Mundiales con una colección de récords Leer más