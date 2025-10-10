Comunicación aclaratoria de Vicente Carretero

Exclusivo Suscriptores

OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Ciudad de Panamá, 6 de octubre de 2025

Señor Jorge Molina

Presidente

Corporación La Prensa

Estimado señor:

En atención a la relación de colaboración que he mantenido por años con su prestigioso medio en el ámbito social y deportivo, me permito dirigirme a usted con el mayor respeto para aclarar informaciones que, difundidas en otros espacios de comunicación, han afectado de manera injusta mi nombre, mi reputación personal y la de mi marca Bicicletas RALI.

En este sentido, es importante dejar constancia de lo siguiente:

• Soy yo, Vicente Carretero, el único propietario y beneficiario final de la marca RALI desde hace más de diez años.

• No existe proceso judicial alguno en mi contra, ni en Panamá ni en ningún otro país.

• La marca RALI no mantiene ni ha mantenido vínculo comercial alguno con gobiernos extranjeros.

Con fundamento en la confianza mutua que hemos construido, le solicito respetuosamente que esta información sea compartida con su equipo editorial y periodístico, con el fin de evitar confusiones futuras que puedan afectar la verdad y la buena fe informativa.

Creo firmemente que uno de los valores esenciales del periodismo es la verificación rigurosa de la información para impedir que las publicaciones se conviertan en calumnia o injuria, conforme a lo establecido por la legislación panameña en materia de comunicación y libertad de expresión responsable. De hecho, he iniciado acciones legales —tanto civiles como penales— contra ciertos medios y periodistas que han difundido afirmaciones falsas y difamatorias.

Confío plenamente en la ética profesional y el compromiso con la verdad que caracterizan a Corporación La Prensa, cualidades que históricamente han distinguido su labor informativa.

Panamá es un país que requiere fortalecer sus pilares fundamentales —justicia, educación, salud y deporte—, y tanto mi persona como mi empresa continuaremos contribuyendo de manera positiva a este desarrollo, como lo hemos hecho hasta hoy, con la voluntad y bendición de Dios.

Agradezco de antemano su atención y el profesionalismo de su equipo.

Atentamente,

Vicente Carretero

Propietario y Beneficiario Final

Bicicletas RALI

