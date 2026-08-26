Comunicación: escudo y arma de una OPA hostil

Durante décadas, lanzar una Oferta Pública de Adquisición (OPA) en Panamá solía entenderse como un proceso regido por la aritmética financiera: bastaba con presentar una prima sustancial sobre el valor bursátil para que el consejo de administración considerase la transacción. Sin embargo, en la compleja realidad actual, el capital por sí solo ha dejado de ser el único factor determinante en el éxito de una operación corporativa no solicitada. Las dinámicas de mercado exigen hoy una comprensión mucho más profunda de los entornos donde operan las empresas.

Para la compañía que busca adquirir, impulsar una OPA no solicitada requiere sustituir el mero despliegue de fuerza económica por una estrategia quirúrgica y de alta precisión y romper los silos tradicionales para integrar la comunicación financiera, la estrategia de asuntos públicos y la inteligencia, especialmente la regulatoria y política, en la toma de decisiones. El rol del asesor de comunicación ha evolucionado de un enfoque táctico centrado en la relación con medios a un acompañamiento estratégico en el board, dialogando directamente con consejeros delegados y comités directivos. Ya no basta con alinear a los inversores institucionales, la entidad adquirente debe gestionar el control de inversiones extranjeras, articular campañas creativas para llegar a nuevos públicos, prever la integración cultural entre organizaciones y atender de forma diferenciada al accionista minoritario (retail), asumiendo que no se puede tratar a todos por igual y que sus expectativas distan enormemente de las de los inversores institucionales.

En este nuevo ecosistema, el desarrollo de la Inteligencia Artificial se ha convertido en un vector crítico. La IA ya no es solo una herramienta analítica para predecir riesgos o medir la conversación social, sino un actor de peso que condiciona la primera impresión de la transacción. Los motores de búsqueda conversacionales y los modelos de IA generativa se han transformado en el primer filtro informativo para inversores, analistas y reguladores.

Por su parte, para la compañía bajo asedio, la respuesta ya no pasa únicamente por buscar un “caballero blanco” o activar cláusulas de blindaje contable. La mejor defensa reside en blindar tanto su capital reputacional como el comercial frente a la desestabilización que genera una OPA hostil, demostrando el atractivo y potencial de su proyecto en solitario. Una directiva que ha mantenido una relación transparente y consistente con sus empleados, comunidades, reguladores y accionistas locales puede articular una narrativa efectiva sobre este valor intrínseco, demostrando que la solidez de la organización supera con creces la prima económica de la oferta inicial.

En un contexto marcado por la inmediatez informativa y un escrutinio social creciente, el éxito de una operación depende de la capacidad para anticipar contingencias y ejecutar una integración sostenible. Si bien la comunicación estratégica no decide el resultado final de la operación, es el elemento determinante que aporta certidumbre al proceso y protege el valor en el momento de la verdad.

La autora es directora general de LLYC Panamá.