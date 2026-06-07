Comunicación estratégica en tiempos de incertidumbre

Exclusivo

Vivimos en una época donde la incertidumbre es la norma. Buscamos tener control de procesos que no controlamos. Cambios tecnológicos acelerados, tensiones geopolíticas, transformaciones económicas, desinformación, noticias falsas y una opinión pública cada vez más fragmentada forman parte del entorno en el que operan hoy las organizaciones.

Frente a este escenario, muchas empresas siguen creyendo que la comunicación consiste únicamente en informar. Sin embargo, cuando la incertidumbre aumenta, la comunicación deja de ser una herramienta operativa para convertirse en una herramienta de liderazgo.

Las personas no esperan que los líderes tengan todas las respuestas. Lo que esperan es claridad, honestidad y dirección.

Diversos estudios respaldan esta realidad. El Edelman Trust Barometer ha demostrado de forma consistente que los colaboradores confían más en sus empleadores que en muchas otras instituciones y que, en momentos de incertidumbre, esperan una comunicación más frecuente, transparente y humana por parte de las organizaciones.

Por eso, uno de los errores más comunes en las organizaciones es el silencio. Muchas veces se evita comunicar porque no existe toda la información disponible o porque se teme generar preocupación. Paradójicamente, ocurre lo contrario. Cuando la organización no comunica, las personas llenan los vacíos con rumores, especulaciones o interpretaciones propias.

En tiempos complejos, comunicar no significa tener certezas absolutas. Significa explicar qué se sabe, qué no se sabe y qué se está haciendo para encontrar respuestas. La transparencia sobre la incertidumbre genera más confianza que la falsa sensación de control.

La comunicación estratégica adquiere una nueva función: ayudar a detectar señales tempranas, comprender las expectativas de los grupos de interés y anticipar posibles riesgos antes de que se conviertan en crisis.

Eso exige algo que pocas escuelas de negocios enseñan: saber contar historias bajo presión. No el storytelling de manual, sino la habilidad de darle sentido a lo que está pasando, conectar el momento difícil con el propósito de la organización.

También es importante recordar que la comunicación no se trata únicamente de mensajes. Se trata de comportamientos. Las personas observan mucho más lo que hacen los líderes que lo que dicen. La coherencia entre discurso y acción sigue siendo uno de los activos más valiosos para construir confianza.

La comunicación estratégica no elimina la incertidumbre. Lo que hace es ayudar a las personas a navegarla. Cuando las organizaciones comunican con empatía, transparencia y consistencia, generan algo que hoy vale más que cualquier campaña publicitaria: la confianza.

El autor es Fundador de Semiotik, experto en reputación corporativa, comunicación estratégica y manejo de crisis.