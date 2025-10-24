Comunicar la sostenibilidad: un desafío compartido

Exclusivo Suscriptores

La sostenibilidad requiere más que buenas intenciones: necesita acción, coherencia y comunicación estratégica. Empresas, gobiernos y ciudadanos tienen un papel clave en este compromiso común.

“Creer. Crear. Crecer”. Tres palabras sencillas, pero profundamente transformadoras. Ese fue el lema que marcó la Semana de la Responsabilidad Social Empresarial (RSE), organizada por Sumarse, y que deja una reflexión urgente: la sostenibilidad necesita comunicación, coherencia y acción.

En un contexto global en el que los desafíos ambientales, sociales y económicos se entrelazan, comunicar las buenas prácticas sostenibles no es solo una opción, sino una responsabilidad compartida. Las empresas, las instituciones y la ciudadanía deben contar lo que hacen para cuidar el planeta, promover la equidad y generar prosperidad compartida. Lo que no se comunica, no se conoce; y lo que no se conoce, muchas veces se da por inexistente.

Durante la Semana de la RSE, el estudio Pulso de la Sostenibilidad, presentado por la Asociación de Directores de Comunicación (Dircom Panamá), reveló una tendencia clara: los consumidores prefieren comprar y acceder a servicios de empresas que practican la sostenibilidad. Este hallazgo reafirma que la sostenibilidad no es una moda pasajera, sino una exigencia creciente. Las personas buscan marcas con propósito, que actúen con coherencia, ética y responsabilidad.

Sin embargo, para avanzar de manera sostenible, es necesario fortalecer el desarrollo de políticas públicas orientadas a estrategias y programas de sostenibilidad. Entendida como la capacidad de promover el desarrollo económico, la equidad social y la protección ambiental de manera equilibrada, la sostenibilidad requiere ser integrada de forma transversal en las decisiones de país. En este sentido, la ciencia, la tecnología y la innovación son herramientas fundamentales para lograr ese equilibrio y ofrecer soluciones concretas a los retos más apremiantes.

La ciencia, la tecnología y la innovación tienen en muchas ocasiones las respuestas que el mundo necesita para enfrentar los grandes desafíos globales: el cambio climático, la resistencia microbiana, las epidemias y pandemias, la pérdida de biodiversidad, entre otros factores que afectan nuestra calidad de vida. Esto lo que significa es que los países deben asumir con decisión el fortalecimiento de sus capacidades científicas y tecnológicas como parte de su compromiso con la sostenibilidad.

Por ello, es fundamental que los tomadores de decisiones incorporen la evidencia científica como base para la formulación de políticas públicas. Las investigaciones y los avances tecnológicos ofrecen datos, modelos y soluciones que pueden guiar acciones más efectivas y sostenibles. Diseñar políticas públicas de CTI con enfoque en sostenibilidad es clave para asegurar que las inversiones en ciencia e innovación generen beneficios claros y duraderos para la sociedad y el planeta.

La sostenibilidad es, en esencia, una tarea colectiva. Y en ese camino, la ciencia y la innovación son aliadas indispensables. Desde la investigación aplicada hasta las tecnologías limpias y los modelos de negocio sostenibles, la ciencia aporta soluciones reales para construir un desarrollo que equilibre el bienestar social, la prosperidad económica y la salud del planeta.

Comunicar la sostenibilidad y la innovación científica con transparencia y empatía es clave para inspirar acción. No se trata solo de informar, sino de conectar con las emociones, con los valores y con la conciencia de las personas. Las historias que muestran cómo la ciencia transforma vidas, cómo las alianzas impulsan soluciones o cómo las comunidades adoptan prácticas responsables son las que realmente movilizan al cambio.

Los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS) ofrecen una hoja de ruta universal para avanzar hacia un mundo más justo, equitativo y resiliente. Pero cumplirlos requiere más que buenas intenciones: exige acción, coherencia y comunicación estratégica. Cada acción sostenible, por pequeña que parezca, contribuye al bienestar colectivo y al equilibrio del planeta.

En Panamá, iniciativas como el Plan Estratégico Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (PENCYT 2025-2029) trazan una ruta clara: fortalecer el ecosistema de CTI, fomentar la equidad territorial, y desarrollar soluciones innovadoras que respondan a los desafíos sociales, económicos y ambientales del país.

El desafío está en comunicar con propósito, visibilizando las prácticas que suman y las innovaciones que abren caminos hacia un futuro más verde, inclusivo y solidario. La comunicación, cuando se ejerce con ética y compromiso, puede ser un motor de transformación social.

Creer que un modelo de desarrollo diferente es posible. Crear soluciones con alianzas, ciencia y propósito. Crecer en armonía con el entorno y con constancia en el compromiso. Ese es el verdadero sentido de la sostenibilidad.

El futuro que imaginamos depende de las decisiones que tomemos hoy. Y una de ellas, quizás la más importante, es poner al planeta en el centro de todo lo que hacemos y comunicamos. Solo así podremos construir un mundo más sostenible, justo y humano para todos.

La autora es jefa de la Oficina de Información y Relaciones Públicas de la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación (Senacyt)