Con cada gota, el paradigma se agota

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Así como el geocentrismo, el heliocentrismo y el mecanicismo fueron paradigmas útiles en su tiempo, pero en algún momento incapaces de explicar nuevas realidades, de la misma manera algunos modelos actuales para gestionar el agua no están equivocados, sino agotados. Fue necesario Kepler, Newton y luego Einstein para mostrar que ni siquiera el Sol es el centro, sino una estrella más en un universo en expansión. Persistir en el no cambio, cuando la realidad nos desborda, no es conservadurismo, sino una especie de ceguera histórica que niega la realidad.

Como plantea Thomas Kuhn en La estructura de las revoluciones científicas, es casi una verdad incómoda que el paradigma de la gestión del agua en Panamá está agotado. Este problema sistémico nos advierte claramente que no existen soluciones únicas y que los indicadores que hoy modelamos no son la crisis, sino la manifestación de un problema que se encuentra en otra parte, más arriba, o tal vez en el margen del paradigma, oculto tras la apariencia de indicadores que solemos denominar con el rango de “ineficiencia”, de una institución que ya no sube la loma, no por falta de voluntad política, sino porque, como todo sistema, debe evolucionar. Cuando el paradigma se agota y promueve un creciente malestar en la cultura, es hora de reformar.

Si se trata del agua de todos, los grandes problemas no persisten por falta de expertos, sino por exceso de especialistas atrapados en paradigmas que ya no explican la realidad. Las soluciones emergen cuando alguien, desde fuera del marco dominante, se atreve a ver lo que todos miran, pero nadie ve; no como un acto de genialidad, sino porque en Panamá lo invisible no es lo que no existe, sino lo que el sistema ha aprendido a no mirar. Expresado en lenguaje de Karel Kosík, lo esencial siempre se oculta tras la apariencia del fenómeno, y hoy no existen caminos intermedios ni rutas cortas: la alternativa es reformar o reformar.

Exponer lo bonito y lo no tanto del camino recorrido por el Idaan y de otras experiencias descentralizadas de provisión del agua no es un gesto retórico; es un acto consciente de apertura al conocimiento. Aunque suela decirse que las comparaciones son necias, no es así cuando se trata de exponer la naturaleza de la administración de un insumo crítico para la vida como lo es el agua. Esto implica revisar críticamente lo que ocurre en otras latitudes, aprender de experiencias comparadas y reconocer que los modelos que hoy gobiernan la gestión del agua en Panamá no son inevitables ni definitivos.

Exponerse es aceptar que el conocimiento no reside únicamente en los marcos técnicos heredados, sino también en prácticas innovadoras, arreglos institucionales alternativos y aprendizajes internacionalmente reconocidos que han demostrado eficacia en países con menos agua y contextos más complejos, aunque no haya espacio aquí para desarrollarlos. Nos repetimos, nacionalistamente, que los problemas los resolvemos en casa, pero, como la Muralla China, corremos el riesgo de quedarnos atrás, encerrados y desfasados.

Sin reciclar soluciones, en Panamá exponerse significa también reconocer que es urgente reformar su modelo de gestión, el cual ha sido por décadas políticamente secuestrado por discursos progresistas que, ante cualquier intento de cambio, lo califican de “privatización”, práctica que en otrora frenaba una adecuada conducción política y científica de su administración para la plena modernización del sector. Hoy, sin embargo, encontramos condiciones más favorables para proponer cambios que la sociedad está demandando.

Este circunloquio, donde giran las soluciones, ha limitado la posibilidad de pensar el agua como un sistema estratégico que, sin perder la visión de conjunto, demanda una separación de funciones esenciales del sistema hídrico: (i) quien financia no debe ser quien regula; (ii) quien ejerce la rectoría y regula no debe ser quien provee el servicio; (iii) y quien provee el servicio no debe definir las reglas de su entrega.

Para pasar del dicho al hecho, me resulta útil proponer que, sin ambages, expongamos las zonas erróneas y aquellas consideradas sagradas del modelo vigente, rediseñando la hoja de ruta hídrica dentro de un Plan Nacional de Desarrollo, que es una conversación en progreso. No más planes dentro de planes. Recomendaría al gobierno central organizar un Primer Congreso Universal del Agua como una decisión estratégica de Estado, que facilite exponer y compartir las mejores prácticas globales, debates de frontera sobre gobernanza hídrica y experiencias exitosas que han logrado conciliar desarrollo, ciencia, sostenibilidad y gobernanza.

Como primer resultado, diseñar un novedoso modelo de gestión que separe funciones para liderar un nuevo pacto por el agua, orientado por una clara hoja de ruta que gobierne el sistema hídrico, permitiendo al político y al científico manejar propósitos comunes, y donde cada panameño se sienta ciudadano del primer país hídrico de la región y la capital mundial del agua.

Como en Macondo, la ciudad imaginaria de García Márquez, si en Panamá el agua no la vamos a querer, ¿para qué queremos ver llover?

El autor es doctor en ciencias, educación social y desarrollo humano y coordinador de la Memoria Histórica del Canal.