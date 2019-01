La confianza en la democracia

¿Cuál es el valor de la institución salvaguarda de la democracia panameña? Inestimable e incalculable; y como tal, a toda costa debemos mantenerla a salvo. Credibilidad, reputación, honradez, integridad, rectitud, dignidad, justicia; todos, sinónimos de lo que debe ser la institución llamada a custodiar nuestra paz social, políticamente hablando. Tan valorada es, que la carencia de alguno de estos elementos conduce a la pérdida de su principal activo: “la confianza”; por lo que ningún propósito justifica asolearla, vale decir ponerla en riesgo.

La recolección de firmas de candidatos de libre postulación para el cargo a presidente de la República se ha convertido en una carrera contra el destino, pues de los muchos que aspiran, solo quedarán tres, y es aquí cuando se voltea la paila, se desparrama su contenido (cualquiera que este sea) y empieza el verdadero zafarrancho, en donde no habrá ganadores, sino más bien perdedores, incluidos ciudadanía en general y el Tribunal Electoral en particular. A pesar del titánico esfuerzo del tribunal en la convalidación de las firmas, es el propio proceso el que debilita el actuar del mismo. Engorroso y liberal (por no decir libertino) tendrá consecuencias que podrían verse más allá del 5 de mayo de 2019, una vez la Fiscalía Electoral haga su trabajo.

El cuidado, defensa y custodia de la democracia es un deber de todos sin excepción. Mucho se ha escrito y se escribirá al respecto, así que al igual que en otras oportunidades, al maestro Buda recurro para de alguna manera intentar expresar mi opinión sobre los riesgos que en el camino veo. Así las parábolas resultan ser para mí, el método de ilustración idóneo por excelencia, pues los hombres y mujeres de buen entendimiento fácilmente inferirán el significado de lo que se procura explicar mediante la narración de un suceso, si bien imaginario, pero con un alto mensaje moral.

“En un bosque de la China, al pie de las montañas, vivía un loro junto con otros muchos animales. Un día un terrible fuego amenazaba con destruirlo hasta las cenizas. Entendiendo que el riesgo era perder su casa, su castillo, decidió dentro de sus posibilidades, hacer todo lo animalescamente posible para salvar su entorno, amigos y familiares incluidos, a riesgo de su propia vida. Se sumergió en un estanque cercano, y voló sobre el fuego, sacudiendo su plumaje y derramando pequeñas gotas de agua para intentar apagar el fuego, y así repitió concienzudamente el acto, hasta que su espíritu compasivo y de sacrificio, percibido fue por un dios celestial que del cielo descendió y a viva voz le cantó: Tienes una mente galante, pero ¿qué esperas lograr vertiendo unas pocas gotas de agua contra este gran fuego? Lo intentaré una y otra vez, incluso hasta en la próxima vida replicó el lorito. Cuenta la historia que el gran dios quedó tan impresionado con la acción, que pala en mano y a la obra, junto al loro el fuego apagó”.

En esta parábola el bosque representa la casa que todos habitamos. El fuego las pasiones de la ambición, la ira y la falsa ilusión. El loro a la ciudadanía toda, inclusive aquellos que no se inmutan por lo que está ocurriendo; y el gran dios, al Tribunal Electoral representado por los tres magistrados que muy a pesar de su poder, deberán entender y reconocer que la confianza dada para la salvaguarda del patrimonio de todos es una obligación que, aunque conlleve sacrificios bien vale la pena su resguardo por todo lo que ello implica. Johannes Brahms decía “La confianza perdida es difícil de recuperar, porque la confianza no crece como las uñas”.

El autor es miembro de la Fundación Libertad