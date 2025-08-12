Confiar en la lectura

Exclusivo Suscriptores

El problema no son los libros: es la comprensión lectora. El mercado impone modas y el público las consume por falta de criterio, moldeado por una comprensión deficiente que lo lleva a seguir esas mismas modas. El mercado, a su vez, continúa produciendo libros simplistas, y así llegamos al grueso de lectores que tenemos, que a su vez genera los escritores que tenemos. Súmenle a esto el desinterés mediático y estatal por la literatura, pónganlo en una feria, y el resultado es el olvido de la literatura nacional en el que vivimos.

Algunos paladines de la moda editorial se sienten a salvo, malinterpretando a Borges al citar aquello de que la lectura es una forma de la felicidad, y la felicidad no se puede imponer. Argumentan que, “como dice el maestro”, cada uno debe leer lo que quiera. Y tienen cierta razón… hasta que vemos cómo el simplismo se reproduce por todas partes: desde el presidente, pasando por diputados, periodistas y demás fauna político-civil, hasta profesores universitarios. Se consume autoayuda, soberanías mal digeridas y novelas o cuentos carentes de lo más básico para ser literatura, porque, si se puede pagar por publicar, entonces —según esta lógica— se es escritor y se merece ser leído.

Necesitamos con urgencia un cambio de paradigma editorial y literario. Asociar nuestro gentilicio a una convivencia de escribidores diletantes reduce los espacios para crecer como literatura nacional y pone en riesgo nuestra capacidad de percibirnos con criterio reflexivo como país. Pero estamos contentos con alcanzar “nuestros sueños”, evitando críticas y apostando por producir nuestras metas en papel y tinta, donde no importa el contenido: importa el producto, la marca.

Confío en la lectura y, como la felicidad, la buena literatura no se puede imponer. Solo nos queda esperar que algunos de los buenos escritores que tenemos encuentren espacios más allá de la capacidad de sus bolsillos, en un ecosistema cultural tan precario como el nuestro.

El autor es escritor.