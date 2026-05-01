Confiar para crecer: empleo urgente para Panamá

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Panamá enfrenta hoy una realidad que no admite demoras: la urgente necesidad de generar empleo formal y sostenible. No se trata de una aspiración futura, sino de una exigencia inmediata. La magnitud del desafío quedó evidenciada recientemente, cuando proyectos como Puerto Barú recibieron cerca de 20 mil hojas de vida, y Minera Panamá más de 60 mil en apenas una semana. Estas cifras no solo reflejan interés, sino una profunda preocupación social.

En este contexto, grandes iniciativas como la mina de cobre de Donoso, Puerto Barú, el proyecto ferroviario, el desarrollo portuario de Puerto Armuelles y las inversiones impulsadas por la Autoridad del Canal de Panamá representan mucho más que infraestructura: son motores reales de reactivación económica. Son oportunidades concretas para miles de panameños que hoy buscan una puerta de entrada al mercado laboral.

A la par, instituciones como el INADEH y el ITSE han dado pasos importantes en la formación técnica y dual, preparando a jóvenes para responder a las demandas del mercado. Sin embargo, la formación por sí sola no basta si no existen suficientes plazas de trabajo donde aplicar esas habilidades, lo cual no es responsabilidad exclusiva de una institución gubernamental o educativa.

El país también enfrenta otro desafío estructural: la alta informalidad, que limita el crecimiento económico y reduce la calidad de vida de miles de familias. Combatirla requiere decisiones firmes orientadas a la creación de empleo formal, impulsado por inversión y confianza.

Por ello, es fundamental que como sociedad avancemos hacia un consenso: confiar en el desarrollo. Los proyectos no pueden seguir estancados en medio de dudas por parte de la propia sociedad y agrupaciones, que no deben distanciarse de su propio progreso. Evaluar, mejorar y fiscalizar es necesario, pero paralizar no puede ser la respuesta cuando lo que está en juego es el bienestar de miles de ciudadanos.

Asimismo, el sistema financiero panameño, respaldado por la Superintendencia de Bancos de Panamá, tiene la oportunidad de evolucionar, atrayendo nuevas entidades bancarias y consolidando su posición internacional. Convertirse en un verdadero centro financiero offshore, aprovechando su reputación, puede traducirse en más inversión y, por ende, más empleo.

De igual forma, proyectos estratégicos como el gaseoducto, impulsado por la Autoridad del Canal de Panamá, el desarrollo de la industria del bioetanol, con potencial de generar hasta 15 mil empleos, y el canal seco, deben ser considerados como apuestas país.

Hoy, más que nunca, Panamá necesita abrir puertas. Puertas a la inversión, a la innovación y a la generación de empleo.

El verdadero cambio no está solo en debates ambientales, sino en oportunidades concretas donde se mitiguen los daños y se compensen, tomando en cuenta factores de cambio climático y la reforestación. Apostar por estos proyectos es apostar por los jóvenes, por las mujeres y por miles de familias que esperan una oportunidad laboral. Porque al final, cada empleo creado no solo transforma una vida, sino que impulsa el crecimiento de toda la nación.

Cada empleo creado no solo transforma una vida, sino que fortalece el tejido social y dinamiza la economía nacional.

Finalmente, es importante entender que la generación de empleo no depende de un solo actor, sino de una visión país compartida. El Estado, la empresa privada y la sociedad civil deben alinearse en un objetivo común: crear condiciones reales para el crecimiento. Esto implica reglas claras, seguridad jurídica y un entorno que incentive la inversión a largo plazo. Panamá tiene el potencial, la ubicación estratégica y el talento humano para lograrlo, pero se requiere coherencia de todos. Sin confianza, cualquier esfuerzo aislado perderá impacto y el país seguirá postergando soluciones que ya no pueden esperar.

Confiar y avanzar no es solo una opción. Es, sin duda, una urgencia nacional.

El autor es exministro de Trabajo y Desarrollo Laboral.