Del conformismo a la esperanza

El Consejo Permanente Multisectorial para la Implementación del Compromiso Nacional de la Educación (Copeme) es una realidad. Su creación, mediante Ley No. 59 del 1 de noviembre de 2018, le da vida formal.

Para muchos, significa la culminación de un esfuerzo que se inicia en octubre de 2016. Para otros, es el consenso de ocho sectores que construyeron puentes de convergencia plasmados en 37 políticas públicas y 241 líneas de acción. La verdad se ubica en un punto medio.

Se crea formalmente una institución que será tan vigente y eficaz como la ciudadanía decida que así sea. Ha sido creada en una coyuntura histórica singular: a seis meses de una elección general, que puede implicar un cambio de rumbo en las políticas públicas educativas si, como sociedad, no le damos la relevancia y urgencia que merece y requiere el cambio educativo.

En nuestra historia republicana, abundan las anécdotas de oportunidades perdidas cuando se privilegia lo coyuntural a lo estructural con relación a las políticas de Estado.

No estamos para juegos. Parece increíble cómo nos distraemos en lo cotidiano, permitimos que nos narcoticen con la avalancha de información e intercambio inútil y hasta estulto en las redes sociales.

Sin querer, escogemos olvidar el potencial de una nación en la que no debiera haber personas analfabetas e indefensas, consecuencia de un sistema educativo que cierra las puertas de las oportunidades, en vez de abrirlas para cada niño y niña, con independencia de sus circunstancias personales y socioeconómicas.

Panamá es un país de jóvenes. Impresiona que el 47% del padrón electoral lo conforman personas menores de 40 años. Muchos son víctimas inocentes de un sistema educativo que no ha hecho la tarea. El impacto de esta carencia es la dependencia a los puestos públicos, al asistencialismo y al clientelismo que tanto criticamos, sin salir de nuestra zona de confort para lograr una transformación social a través de una formación incluyente y de calidad.

Panamá será libre cuando sus ciudadanos lo sean. La verdadera emancipación nace de la genuina libertad de decidir por convicción, conocimiento y por opción. No tiene opción quien no sabe insertarse productivamente en una sociedad. Como dice mi gran amigo Juan Planells: “Necesitamos ciudadanos productivos en lo económico, participativos en lo político y solidarios en lo social”.

Es imposible lograr este objetivo con un sistema educativo anacrónico, sin capacidad autotransformadora.

Mi llamado de atención es claro: no dejemos en manos de terceros nuestro futuro. El futuro de este país, como no me canso de repetir, se decide en las aulas. Apuesten por la verdadera independencia para ustedes y para la familia panameña. Pidan a sus candidatos y a los responsables de implementar el Compromiso Nacional por la Educación que no ofrezcan dádivas, sino verdaderas políticas de Estado en educación que hagan de Panamá un país de esperanza para todos. Hagamos del Copeme y del Compromiso Nacional por la Educación, las herramientas que construirán las bases de la nueva República: la que sabe a esperanza y nace en el seno de la familia y se traslada a una escuela viva y renovada.

La autora es miembro de Unidos por la Educación