Congreso APANAC 2025, cita obligatoria para los científicos del país

“Cuatro décadas de impacto global y excelencia científica en Panamá” es el lema que guiará el XX Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología, organizado por la Asociación Panameña para el Avance de la Ciencia (APANAC). El evento tendrá lugar del 30 de septiembre al 3 de octubre de 2025 en el Hotel Marriott Panamá Albrook Mall. Como parte de su misión de impulsar nuevas generaciones, el Congreso otorgará más de 400 becas a estudiantes de licenciatura y reconocerá la excelencia científica mediante premios emblemáticos: el Premio a la Excelencia en la Investigación, la Medalla Ana Sánchez Urrutia, la Medalla Mahabir P. Gupta y distinciones a jóvenes talentos.

El Congreso APANAC 2025 no es solo un encuentro académico: es un punto de convergencia para la innovación, la educación y la investigación en todas sus dimensiones. A través de conferencias magistrales, simposios, foros multisectoriales y mesas redondas, abrirá un espacio único en el que la ciencia panameña dialogará con la región y el mundo. Durante cuatro días, investigadores nacionales e internacionales presentarán hallazgos de primer nivel, actualizaciones y debates sobre los grandes temas globales de la ciencia y la tecnología, consolidando al Congreso como un escenario de referencia para investigadores, docentes y estudiantes.

Este evento, considerado el principal foro científico del país, ha sido durante dos décadas un referente de intercambio y colaboración para miles de profesionales provenientes de la academia, fundaciones, gobiernos, empresas innovadoras, organizaciones sin fines de lucro y organismos internacionales. El Congreso, además de celebrar las cuatro décadas de la fundación de APANAC y su compromiso con la ciencia, constituye también una declaración de futuro: representa la convicción de que el conocimiento es motor de equidad, sostenibilidad y transformación social.

Será un encuentro en el que cada voz científica se una a una misión común: imaginar y construir un Panamá en el que la ciencia guíe las decisiones públicas, la innovación sea un derecho compartido y el talento joven encuentre caminos para transformar al país y la región.

Más que un evento, el XX Congreso Nacional de Ciencia y Tecnología es una antorcha encendida para las próximas generaciones. Una cita obligatoria para quienes creen que la ciencia no solo explica el mundo, sino que lo transforma. El programa científico oficial será publicado próximamente.

El autor es presidente del XX Congreso APANAC 2025, director de Investigación, investigador en salud del Instituto Gorgas y docente en la Universidad de Panamá, para Ciencia en Panamá.