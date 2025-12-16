Construyendo una democracia consciente entre los jóvenes panameños

Exclusivo Suscriptores

Panamá enfrenta un desafío silencioso: aunque los adolescentes de 15 a 18 años crecen en un país con elecciones periódicas y una Constitución que garantiza derechos y establece deberes, muchos alcanzan la mayoría de edad sin comprender cómo funciona realmente la democracia. Pregúnteles qué hace la Asamblea Nacional, cómo se organiza el Tribunal Electoral o por qué existen tres poderes del Estado, y la respuesta más frecuente es el silencio o un simple “no sé”. No se trata de desinterés; es que la educación cívica tradicional suele quedarse en la teoría, lejos de la realidad que viven día a día.

Diversas encuestas realizadas en Panamá y en la región advierten que menos del 30% de los jóvenes confía en las instituciones democráticas. Datos del Latinobarómetro, una encuesta regional que mide la confianza ciudadana en la democracia y sus instituciones, confirman esta tendencia. Cambiar esa cifra no es tarea solo de los adultos; requiere que la próxima generación se sienta parte activa del sistema desde ya.

La curiosidad de la juventud aumenta cuando recibe información en un lenguaje que comprende y a través de formatos que forman parte de su vida cotidiana. Muchos expresan que, por primera vez, sienten que la política también les pertenece y que no está reservada únicamente para adultos o expertos. Ese cambio de percepción es clave: sin él, no hay ciudadanía crítica posible ni participación política desde edades tempranas.

CODEM (Construyamos Democracia) nace para cerrar esa brecha. Es una iniciativa creada por y para jóvenes que busca ofrecer a los adolescentes herramientas claras y accesibles para comprender y apropiarse de la democracia panameña. A través de lenguajes que esta generación consume a diario, se abordan preguntas reales: ¿mi voto cuenta?, ¿qué pasa cuando un diputado no cumple sus promesas?, ¿cómo afectan las leyes a mi escuela o a mi comunidad? Todo ello mediante podcasts breves, cómics e ilustraciones que explican de forma sencilla los derechos ciudadanos, los procesos electorales y el funcionamiento del Estado, al tiempo que se fomenta un espacio de diálogo y reflexión entre pares.

Pero la formación cívica trasciende lo digital. La democracia se entiende mejor cuando se vive. Por eso, el trabajo en línea se complementa con visitas a instituciones públicas y talleres en colegios. El plan piloto en el Centro Educativo Stella Sierra fue revelador: estudiantes que antes veían la política como algo lejano recorrieron la Asamblea Nacional y el Tribunal Electoral y regresaron con una mirada distinta, conscientes de que las decisiones que allí se toman inciden en su escuela, su comunidad y su futuro.

No se trata solo de una plataforma ni de un conjunto de actividades aisladas. Es una apuesta por formar ciudadanos antes de que emitan su primer voto. La intención es que, cuando llegue ese momento, tengan conciencia, información y compromiso. Que los jóvenes voten sabiendo por qué lo hacen, que fiscalicen a quienes los representan y que, cuando llegue el momento, se sientan capaces de proponer soluciones desde su mirada y su realidad.

Este enfoque permite cultivar valores indispensables para la convivencia democrática: el respeto por las diferencias, la responsabilidad individual y el pensamiento crítico, sin los cuales la participación ciudadana se vuelve frágil.

A largo plazo, el verdadero desafío es lograr que la educación cívica se convierta en una prioridad nacional, capaz de adaptarse a los tiempos, a los lenguajes y a la realidad de quienes pronto deberán ejercer el rol de ciudadanos plenos. Panamá necesita formar jóvenes que no solo voten, sino que comprendan, cuestionen y participen con criterio propio en su vida democrática.

Una democracia sólida no se sostiene únicamente con la experiencia de los mayores ni con procesos electorales periódicos. Se fortalece cuando las nuevas generaciones entienden cómo funciona el sistema, reconocen su valor y asumen la responsabilidad de defenderlo. Ignorar esa tarea hoy es hipotecar la calidad de nuestra vida democrática mañana.

La autora es participante del Laboratorio Latinoamericano de Acción Ciudadano 2.0