Panamá, 18 de enero del 2026

Suscríbete

  • ePaper
    • ePaper| Kiosco

    Regístrate para recibir los titulares de La Prensa en tu correo

    Exclusivo Suscriptores
    OpiniónOPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.
    |
    Ventana fiscal

    Consultas para evitar el limbo fiscal

    Osvaldo Lau C.

    Bien se dice que el que más consulta menos se equivoca…ese principio se aplica con mayor fuerza en el siempre complicado mundo tributario, y así evitar errores y controversias entre las dos partes del ambiente fiscal.

    Con la vigencia total del Código de Procedimiento Tributario (CPT), largamente esperada, se han dado las normas sobre la forma, efectos y plazo para dar respuestas a las consultas relativas a las obligaciones fiscales o tributarias (artículo 145 del CPT) y sobre situaciones de carácter general sobre aspectos similares (artículo 146 del CPT), y que cualquier persona podrá elevar ante la Administración Tributaria (Dirección General de Ingresos - DGI).

    Quienes consulten deberán exponer con claridad la situación, hechos y antecedentes del motivo de la consulta y exponer su opinión con base a los fundamentos legales del caso. Las obligaciones tributarias consultadas que hayan vencido antes de la contestación y antes de un cambio de criterio contrario al expuesto en la opinión original, salvo que el nuevo criterio sea más favorable para el consultante}}

    Según el artículo 147 del CPT, las respuestas de la DGI tendrán efectos vinculantes, aunque siempre limitados en la medida que favorezcan a los intereses del consultante. Pero no serán vinculantes si los datos aportados por quien consultó hayan sido inexactos, de notoria falsedad o por una modificación de las normas aplicables al caso.

    Además, la sola presentación de la consulta no suspende el deber de cumplir las obligaciones tributarias correspondientes. El acto administrativo que resuelva una consulta no admitirá recurso alguno ni tampoco podrá ser objeto de proceso contencioso-administrativo ante la Corte Suprema de Justicia de Panamá.

    Cápsula fiscal: – la mejor forma de terminar este tema de las consultas fiscales es recordar el texto del artículo 149 del CPT, vigente desde el 1 de junio de 2024 según la ley 401 del año 2023, que dice lo siguiente: Para evacuar la consulta, la Administración Tributaria dispone de sesenta días calendario. (sic).

    A pesar de ello, la semana que termina hoy (18/01/2026) recibí las respuestas a dos consultas que envié a la DGI a finales del año 2024. No entendieron el mensaje.

    El autor es consultor fiscal.

    Osvaldo Lau C.

    El autor es presidente de CENTRO DE SOLUCIONES IMPOSITIVAS, S. A. (CSI)


    Eventos de tustiquetes.com

    LAS MÁS LEÍDAS

    • Irma Hernández presenta demanda para impedir que la Autoridad de Aseo asuma recolección de basura en San Miguelito. Leer más
    • MOP adjudica a MECO la ampliación del Corredor de las Playas por $228.4 millones. Leer más
    • Cancillería dice que espera confirmar excarcelación de panameño detenido en Venezuela. Leer más
    • Tribunal revoca la absolución y condena a Federico Suárez por peculado en caso de la Autopista Arraiján–La Chorrera. Leer más
    • La ACP apela a la Constitución; alcaldesa de Arraiján condiciona aval para la carretera hacia Cocolí. Leer más
    • La alcaldesa de San Miguelito revela que Revisalud pidió adenda de seis meses. Leer más
    • Renuncia Saquina Jaramillo a la dirección general de la Lotería Nacional de Beneficencia. Leer más