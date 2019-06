El contador público autorizado

Inicié mi carrera profesional en el año 1964; al culminar mis estudios de nivel medio, empecé a laborar en una firma de servicios de auditoría externa y contabilidad y en ella estuve por casi 40 años. En aquella época, las referencias que existían para aplicar cualquier tema técnico de la carrera eran de Estados Unidos. Las bases usadas eran los principios de contabilidad generalmente aceptados y normas de auditoría generalmente aceptadas, cuyo ente que las emitía era el American Institute of Certified Public Accountants (Aicpa).

En nuestro medio, ninguna de estas reglas del juego estaban promulgadas, se seguían y eran las referencias en el diario debate de la profesión. En los dictámenes de las auditorías externas independientes no se hacía alusión a que eran reglas del juego que provenían de Estados Unidos. Además, no se hacía referencia al Código de Ética deEstados Unidos. El enfoque y aplicación de estas reglas del juego era respetado y no había nada escrito de su cumplimiento.

Años después surgen las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC), que luego cambiaron su nombre a Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF) y las Normas Internacionales de Auditoría (NIAS). A través de una organización llamada IFAC, alentaron su uso en aquellos países donde no existían reglas escritas.

Responsablemente esos países identificaron, modificaron, adoptaron y promulgaron (IMAP) sus propias reglas con base a esas NIIF y NIAS, obviamente, menos Panamá. Aquí simplemente hicimos un “copy- paste” a través de una ley que incluyó un camarón en un solo artículo en esa ley de Equidad Fiscal, Ley 6 de 2005, estableció que la Junta Técnica de Contabilidad (JTC), tuviera la responsabilidad de ejecutar los cuatro verbos (IMAP) antes señalados. Paradójicamente, en Panamá se empezó el proceso de hacer lo mismo que otros países (incluyendo la Unión Europea) y se elaboraron varias normas de contabilidad financiera, a través de una Comisión de Normas de Contabilidad Financiera (Nocofin) y se cumplió en ese momento con los cuatro verbos. Sorpresivamente, la profesión se aburrió de cumplir con los cuatro verbos y recurrió al camarón o gazapo y aplicó el “copy- paste”.

Quizás una de las razones para esto fue que de esta forma se tomaba un atajo, o fuimos perezosos, apáticos, indolentes, o se le calentaron las orejas a un grupo afín a organismos internacionales, indicando que era necesario hacer algo expedito por el escenario de Panamá como centro internacional bancario y financiero, y ya había indicios de que el lavado de dinero y blanqueo de capitales estaba alcanzando niveles de alta corrupción y las auditorías eran una de las áreas que pudieran tener un vacío sin estrictas reglas del juego.

La Ley 6 en el aspecto profesional, a pesar de ser un camarón, exigió promulgar las NIIF y las NIAS y no se promulgaron. Según la JTC no se promulgaron, porque no había dinero para hacerlo. Ergo, debían promulgarse, pero no había dinero para hacerlo. Esta ley tiene efectos retroactivos y eternos. Hemos demandado la ley por inconstitucional.

Según las NIAS, los dictámenes deben hacer alusión, en el caso de las auditorías externas independientes, al Código de Ética del IFAC. Este código no está promulgado, por lo que denunciamos desde agosto de 2017 la ilegalidad de mencionar este código sin haber pasado por un tamiz legal. Una cosa son NIAS y otra el Código de Ética. Mi percepción es que un gran porcentaje de la profesión no conoce el código del IFAC, pero sí conoce el Código de Panamá, promulgado en Gaceta Oficial.

Se supone que la JTC debe vigilar el fiel cumplimiento de la Ley 57. En este caso, ha permitido que la profesión se rija por dos códigos de ética: uno legal y el otro ilegal, y no ha podido decidir si el código de ética del IFAC es ilegal, después de dos años de varias denuncias, impulsos procesales, denuncia de extralimitación de funciones para manejar el caso, violó la Constitución de Panamá en lo pertinente a este tema, violó su propio reglamento, la Ley 38 de 2000, manipuló el caso y está en desacato por no cumplir con la resolución de la CSJ respecto a una denuncia de hábeas data, en la que la CSJ ordenó que se entregara al denunciante el Código de Ética del IESBA.

“En tiempos de engaño universal, decir la verdad se convierte en un acto revolucionario”, George Orwell.

El autor es contador público autorizado y abogado