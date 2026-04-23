Contenedores de la muerte

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Hace unos días nos enteramos, por medio de la prensa local, de que el Ministerio del Interior británico anunció la incautación de cinco toneladas de cocaína, de las cuales tres provenían de Panamá, detectadas durante varias operaciones en los meses de febrero y marzo. La noticia es preocupante, ya que estigmatiza a nuestro país como de alto riesgo para el tráfico de drogas, a pesar de la lucha constante realizada por la Policía Antinarcóticos y la Autoridad de Aduanas.

Un análisis del hecho nos permite comentar que las tres toneladas de cocaína fueron incautadas durante los meses de febrero y marzo, posiblemente por varios envíos desde Panamá. Esto se debe a que un contenedor tipo Dry Van de 40 pies tiene capacidad de 20 a 30 toneladas de carga total. Esto confirma que los envíos fueron parciales y en diferentes contenedores hacia Europa. También es una señal de que el crimen organizado ha logrado infiltrarse en la cadena logística.

La tendencia de las organizaciones criminales desde hace muchos años ha sido utilizar el comercio internacional para camuflar sus actividades ilícitas en puertos, aeropuertos y fronteras, a través de la cadena logística, por su importancia como entrada y salida de carga y personas. Veamos algunos aspectos importantes. Primero, sabemos que los narcotraficantes realizan misiones de inteligencia, recopilando información de las operaciones portuarias o aeroportuarias, a fin de familiarizarse con el movimiento de la carga, el personal logístico y los itinerarios de llegada y salida de las naves. Segundo, con la información obtenida, proceden al reclutamiento de empleados portuarios, de navieras, de seguridad y servidores públicos, para crear una conspiración interna dentro de estas terminales que facilitará el trasiego del cargamento ilícito hacia su destino. Es difícil que los narcotraficantes puedan evadir los controles de seguridad de estas áreas sin ayuda de los conspiradores.

El tema de la exportación de banano en cajas, en donde se ocultaban kilos de droga ilícita, según la noticia, llama poderosamente la atención y pareciera que los documentos (Bill of Lading, factura, lista de empaque) no hubiesen pasado por las manos de los analistas de los diferentes estamentos de seguridad (Policía Antinarcóticos, Aduanas, etc.), a fin de detectar riesgos que motivaran una revisión vía escáner, caninos, inspección ocular u otro tipo de tecnología que permitiera una verificación inmediata del contenedor.

La mayoría del personal de los estamentos de seguridad que trabajan en puertos y aeropuertos tiene un entrenamiento especial y conoce cómo operan las organizaciones criminales que utilizan estas áreas como puerta de salida de sus “contenedores de la muerte”.

Desde mi punto de vista, la “conspiración” es muy alta dentro de estas áreas, lo que, sin los controles debidos, fortalece las redes criminales, aumentando tanto la violencia como la delincuencia local, causando un daño a la seguridad nacional. Es por ello que los narcotraficantes necesitan puertas abiertas, de manera que puedan corromper empleados públicos y privados.

Creo que es necesario fortalecer los procesos efectivos de debida diligencia en cuanto a las verificaciones minuciosas antes de la contratación y de forma periódica para empleados en puestos críticos (operadores de grúa, seguridad, logística, etc.), incluyendo a los servidores de instituciones públicas que, de una forma u otra, tienen contacto con documentos e información que amparan los contenedores. Es preciso promover otros tipos de capacitaciones al personal privado y público, específicamente sobre los delitos penales y sus consecuencias. Asimismo, se deben disponer mecanismos seguros para que los empleados públicos y privados reporten actividades sospechosas sin miedo a represalias. Evitar que los mismos empleados controlen siempre las mismas áreas o procesos del movimiento de los contenedores y apoyarse en programas como el Operador Económico Autorizado, que promueve la seguridad contra el terrorismo y otras formas de delincuencia transnacional.

Por último, me hago eco de esta frase: “Un contenedor con droga que pasa sin control no solo transporta ilícitos; transporta corrupción, violencia y pérdida de futuro para un país”.

El autor es abogado y consultor y experto en seguridad aduanera.