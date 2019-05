La contienda electoral de 2019

Es harto conocido que el principal problema de nuestro país es la educación, pero más que eso, es no haber comprendido cada uno de los ciudadanos de este país la importancia de elevar nuestro acerbo cultural.

Preferimos dejarnos guiar por comentarios en redes sociales, comunicadores que dirigen algunos programas de opinión y noticieros en prensa, radio y TV, que se dejan llevar por estas o tienen intereses particulares o, como al resto, les falta educación y conocimiento.

En este torneo electoral, se han presentado múltiples ejemplos de esta manipulación en la que caemos, y que luego se traduce en rabietas que no conducen a nada más que a mayor frustración de las mayorías.

Un ejemplo es lo ocurrido en la asignación de las curules para la Asamblea. Aclaro: nunca he pertenecido a un partido político y desde su inicio apoyé y me manifesté a favor del No a la Reelección y no estoy de acuerdo con la aplicación de algunas de estas normas. Sin embargo, reconozco que han existido por años. Todos los candidatos postulados a cualquier cargo de elección en esta contienda los conocían (o al menos se supone). Hoy nos encontramos una cantidad de perdedores sorprendidos e indignados porque las reglas les desfavorecen.

El sistema que se utiliza en Panamá no lo inventó el PRD ni los Arnulfistas ni el CD. Se le llama Método D’Hundt o Método Jefferson, ideado por Thomas Jefferson en 1791 para la asignación proporcional de asientos en la Cámara de Representantes y luego introducido en Europa por el matemático Victor D’Hundt en 1878. La información está en internet a disposición de cualquiera que quiera aprender, pero nuevamente nuestro problema es que es más fácil quejarnos cuando las cosas no salen como queremos, en lugar de ilustrarnos y prepararnos para que esto no ocurra.

Esto ocurre tanto al panameño común como a los comunicadores sociales y manejadores de redes, mal llamados “influencers”, quienes cuentan con miles de seguidores, dado que hablan muy bonito o muy feo. Damos como hecho cualquier cosa que publiquen y nos convertimos en sus mejores medios de divulgación, reenviando todo lo que nos llega, sin verificar si tiene algo de cierto o no.

Volviendo a la elección de los diputados, vimos el mismo domingo especular, quienes no habrían logrado la reelección, a pesar de que iniciaba apenas el proceso de aplicación de fórmulas de cociente, medio cociente y residuo, y distaba el resultado. Por consiguiente, muchos amanecen frustrados al enterarse de que quienes nos regocijábamos porque no habrían llegado vuelven a las filas de la Asamblea y nuestra reacción natural es satanizar las reglas del juego.

En Panamá, se publicó un artículo escrito por Magda Ceballos, en la Revista Panameña de Política -No. 11 enero–junio 2011, en el cual se explica con lujo de detalles este sistema. Qué diferencia habría sido que nuestros comunicadores investigaran y ayudaran a educar, a priori, en lugar de buscar después de los platos rotos, “expertos” que vienen a dar explicaciones extemporáneas de por qué las cosas son como son.

A nuestro Panamá le hacen falta urgentemente muchas cosas, la mayoría de estas de primera necesidad, pero lo que más nos hace falta es madurar, cívica, moral y responsablemente. Mientras continuemos echándole la culpa de todos nuestros males a otros y no nos demos cuenta de que nosotros somos el problema, nunca seremos ese país de “primer mundo” del que tanto hablamos y añoramos.

Dos cosas más:

1. La segunda vuelta electoral. Para quienes insisten en que esto es la solución a la escogencia del presidente, pónganse a pensar que, de existir en Panamá, este año nos habría tocado escoger entre PRD y CD. Lo dejo hasta aquí.

2. No a la Reelección. El hecho de que más de la mitad de los diputados que buscaba la reelección no lo haya logrado, amén que 21 decidieron no correr, implica que casi 2 tercios de la Asamblea se estará renovando, aunque muchos de estos sean miembros de partidos políticos, eso ya es positivo.

El autor es empresario