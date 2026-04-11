Corazonar y sentipensar con la Madre Tierra: una lectura decolonial desde el pensamiento guna

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¿Qué nos enseñan estas filosofías sobre la construcción de sociedades más humanas y sostenibles? En Abya Yala, frente a la crisis civilizatoria, diversos intelectuales que conviven con los pueblos originarios han propuesto nuevos modos de hacer filosofía, antropología y sociología. Uno de ellos es el antropólogo ecuatoriano Patricio Guerrero Arias, quien ha sistematizado el concepto de “corazonar” como una antropología comprometida. Este concepto se presenta como un nuevo paradigma de descolonización del saber, el poder y el ser, priorizando los afectos, la ternura y la sabiduría ancestral sobre la razón hegemónica occidental. El término nace en los espacios andinos, específicamente desde la cosmovisión Kitu Kara y los yachaks, donde corazonar significa, esencialmente, “sembrar en el corazón”.

Por otro lado, el concepto de “sentipensar” surge del quehacer sociológico del colombiano Orlando Fals Borda. Para él, sentipensar es el arte de ligar la razón con el amor, y el cuerpo con el corazón. En mi caso, me permito reflexionar estos conceptos desde el pensamiento del pueblo guna.

¿Qué pueden enseñarnos los pueblos originarios de Panamá sobre el corazonar y el sentipensar frente a la crisis ambiental que atraviesa nuestra nación? Siguiendo el lineamiento propuesto por Guerrero Arias y Fals Borda, considero que estas categorías deben ser el nuevo eje del quehacer filosófico para los pueblos originarios. Es un modo de repensar y tejer la vida en Gunasbilli y Kä tibien ni meyere (la superficie de la Madre Tierra).

Corazonar y sentipensar nos permiten actuar con una sensibilidad reflexiva hacia la naturaleza, evitando así continuar dañando la “casa común”. En el pensamiento cósmico del pueblo guna, estos conceptos han sido el fundamento de nuestra existencia bajo la guía espiritual de Ibeorgun. Desde las lecciones orales ancestrales, Ibeorgun planteó la necesidad de vivir “corazonadamente” con todo el cosmos, sin romper el tejido vital de Nabgwana.

Para Ibeorgun, la filosofía del corazonar se basaba en la ternura y el afecto: un modo de sabiduría nacido desde la Madre Tierra como espacio epistémico del pueblo Gungidule. Él estableció las bases para vivir en armonía con todo lo creado, recuperando las “ecologías de los saberes” que ya existían antes de su llegada.

Sentipensar y corazonar implican pensar en sintonía con el latido del corazón. En nuestra lengua, sentipensar se traduce como “nue iddoaggua binsao” y corazonar como “guegidub odimaggemai”, según los abuelos. El sujeto sentipensante no se limita a teorías sobre el cuidado de la naturaleza; es un ser capaz de unificar su corazón con el pensamiento epistémico. Quien habita la Madre Tierra debe ser capaz de sentir su latido y escuchar su grito, tal como hicieron Ibeler y sus hermanos, quienes, en la filosofía guna, fueron capaces de reinterpretar el llanto de la tierra y actuar en consecuencia.

Es importante aclarar que, dentro de las reflexiones filosóficas formales del pueblo guna, aún no se ha desarrollado extensamente el tema del corazonar y el sentipensar bajo esos nombres. Sin embargo, desde mis reflexiones personales y la memoria oral de mis abuelos, sostengo que la integración del sentimiento y la razón es el tejido vital necesario para restaurar la armonía en el cosmos. Esta es solo una aproximación a un camino más largo; en futuras entregas profundizaré en este modo de ver el mundo y en la inagotable potencia filosófica del pueblo guna para sanar nuestra relación con la existencia.

El autor es estudiante de filosofía e historia.