Corrupción en América Latina: sin castigo a empresarios perpetradores

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OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Opinión OPINIÓN. Defiende o propone una idea con base en la interpretación de hechos y datos.

Mientras algunos políticos purgan cárcel, los grandes empresarios siguen negociando su salida, un ejemplo regional de quién paga y quién no por corromper a la maquinaria del Estado.

En América Latina, la corrupción ya no es un fenómeno oculto. Está documentada, confesada y, en muchos casos, judicializada. Sin embargo, hay un desequilibrio persistente que incomoda a cualquier observador serio. Algunos funcionarios de menor o intermedia jerarquía caen con mayor frecuencia que los empresarios que financiaron, facilitaron o se beneficiaron de las asociaciones ilícitas.

La pregunta no es si los empresarios participan en la corrupción pública. La evidencia regional lo ha dejado fuera de duda. La pregunta relevante y más incómoda es: ¿qué tan probable es que un empresario termine condenado? La respuesta varía drásticamente según el país.

En Brasil, por ejemplo, el poder económico sí enfrenta consecuencias. Representa la excepción más categórica en la región. La actuación judicial que desmanteló redes de sobornos en contratos públicos no solo alcanzó a políticos de alto nivel, sino también a las cúpulas empresariales.

Altos ejecutivos fueron condenados, encarcelados y obligados a colaborar con la justicia. El mensaje fue claro: el poder económico no garantiza inmunidad.

Más allá del impacto judicial, el caso brasileño redefinió una regla no escrita en América Latina: por primera vez, las élites empresariales dejaron de ser intocables sistemáticamente.

Perú logró avanzar en la documentación de tramas corruptas con notable profundidad. Hay casos donde se revelaron pagos ilícitos, intermediarios financieros y estructuras diseñadas para lograr contratos públicos.

Sin embargo, al momento de traducir esa evidencia en condenas, el sistema mostró limitaciones. Existen casos emblemáticos de empresarios sentenciados, pero son excepcionales frente al número de implicados.

El resultado es una paradoja: la corrupción empresarial fue sólidamente probada, pero no proporcionalmente castigada. El castigo resultó selectivo.

En Colombia, la justicia ha logrado sancionar a ejecutores empresariales, pero principalmente en niveles intermedios: operadores, facilitadores o intermediarios.

Las grandes estructuras económicas han enfrentado investigaciones, pero las condenas a figuras de máximo nivel han sido escasas. El patrón es claro: se castiga la operación, no necesariamente la jefatura del esquema, permaneciendo las cúpulas intactas.

Argentina exhibe uno de los mayores volúmenes de evidencia sobre corrupción empresarial en la región. Expedientes, testimonios, registros y rutas financieras han sido ampliamente documentados.

No obstante, el tránsito desde la evidencia hasta la condena firme es lento, fragmentado y muchas veces inconcluso. El sistema judicial acumula procesos, pero no siempre logra cerrarlos con sanciones definitivas.

El resultado es una percepción generalizada de que la corrupción se expone, pero no siempre se sanciona con la misma contundencia.

En México y buena parte de Centroamérica, el problema no es la ausencia de casos, sino la falta de conclusión judicial. Se percibe como la zona de mayor impunidad, sin certeza de castigo. Las investigaciones existen, y los señalamientos también, pero las condenas empresariales firmes son escasas o inexistentes en comparación con la magnitud de los hechos denunciados. Hay alta exposición en medios, pero muy baja acción penal.

Existen factores que pueden explicar la desproporción entre las condenas a empresarios frente a funcionarios. Podemos mencionar, entre otras, que las tramas empresariales utilizan estructuras sofisticadas: consultorías, empresas offshore y triangulación de pagos.

A diferencia del funcionario público, el empresario suele contar con contactos en todos los niveles de los poderes del Estado, conexiones, recursos legales y financieros para negociar acuerdos, reducir penas o dilatar procesos.

Muchos sistemas judiciales en la región han sido históricamente más eficaces persiguiendo corrupción política que desarticulando redes empresariales complejas.

El análisis forense del tema nos lleva a concluir que América Latina no tiene un problema de falta de evidencia sobre corrupción empresarial, sino un problema de consistencia en el castigo.

En algunos países, corromper al Estado puede costar la libertad; en otros, puede terminar en una negociación.

Esa diferencia determina si la corrupción es un riesgo o simplemente un estado de resultados, como determinar la ganancia o pérdida por el negocio producto de la corrupción.

La región enfrenta un dilema estructural: mientras la sanción siga siendo selectiva, la corrupción seguirá siendo altamente probable.

Porque en América Latina, más que la existencia del delito, lo que realmente varía es la probabilidad de pagarlo. Y en demasiados casos, esa probabilidad sigue siendo muy baja.

Conclusión forense: los perpetradores hacen un análisis simple para ellos: ingresos brutos, menos gastos de evadir la justicia y salir liberado, igual ganancia neta.

El autor es auditor forense y fue viceministro de la Presidencia y secretario general de la Contraloría.