La corrupción varelista

Como ya es costumbre en nuestro país, al concluir un periodo presidencial e iniciarse otro, empiezan también las revelaciones de escándalos, denuncias de corrupción y el periplo de figuras conocidas por fiscalías y tribunales.

Vayamos al meollo de lo que quiero decir. En el proyecto Techos de Esperanza, que con tanto bombos y platillos se promovió, no tenemos certeza de cuantas casas se hicieron y de su calidad. No son las 100 mil que prometieron ni las 50 mil que dijeron haber licitado. La intención era inaugurar casas sin tomar en cuenta como estaban construidas.

Debo destacar, como punto grávido de escándalo, los aumentos constantes a los comisionados de la Policía Nacional, síntoma de un miedo escondido, que no me parece justificado en el caso de que alguien fuera a intentar alguna asonada en contra del mandatario. Con motivo de esos aumentos injustificados, la Fuerza Pública quedó desbalanceada, ya que los grados inferiores de esa institución no eran tomados en cuenta. Son, precisamente, ellos los que tienen que enfrentarse a la maleantería de hoy, que se ha incrementado a causa de tanta complacencia.

Es de esperarse que el actual Ministro de Seguridad del nuevo gobierno, Rolando Mirones, con la entereza que le observo en los distintos medios de comunicación social, junto al Ministerio Público, harán una limpieza o adecentamiento de las mugres que afligen al panameño. Si eso se logra y no queda en meras palabras tendremos un mejor país. El Ministerio Público ha demostrado que puede enfrentar las nuevas denuncias de corrupción con bastante propiedad. Es claro que han sido los tribunales los que han entorpecido el devenir de estos procesos. Estamos en una coyuntura que necesita de más energía en la lucha contra la corrupción.

El ejemplo moral y el liderazgo que necesitamos en este tema lo podía dar la Iglesia católica. Sin embargo, los escándalos con los sacerdotes cuestionados en tiempos recientes, y sobre todo, la forma en que la iglesia recibió millones de dólares del gobierno pasado, le han quitado vocería para este tema. Es una lástima que después de 12 millones de dólares invertidos en la Catedral, esta edificación al igual que los Techos de Esperanza, tenga problemas en su propio techo. Es un síntoma de los tiempos actuales.

La corrupción nos persigue y parece intrínseca a la vida de los panameños. El silencio sobre las planillas de los diputados y los fondos que Pandeportes repartió a manos llenas a las alforjas de los diputados nos recuerda que ya los panameños nos hemos vuelto insensibles ante estos escándalos. Puro chiste, risa, y burla.

