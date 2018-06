Las cortinas de humo de Trump

A Donald Trump se le considera un político hábil. A pesar de que no tiene estudios académicos en ciencias políticas ni ha ocupado nunca un puesto de elección popular o un puesto público. Su habilidad política parece provenir de la experiencia en negocios hoteleros e inmobiliarios, aunados a su gran intuición y habilidad para negociar.

Como es del conocimiento público, en la actualidad un fiscal especial (Robert Mueller) investiga si Trump o su entorno se coordinaron con Rusia en las elecciones presidenciales de 2016 para ganar los comicios y si el mandatario pudo cometer un delito de obstrucción a la justicia al despedir a James Comey cuando investigaba la trama rusa.

El fiscal especial ha imputado a varios excolaboradores de la campaña presidencial de Trump, entre ellos al propio director de la campaña, Paul Manafort, Michael Flynn, Carter Page, Michael Cohen, George Papadopulos y el yerno de Trump (Jared Kushner). En la obra Fire and Fury de Michael Wolf y sobre todo en la obra Collusion de Luke Harding se mencionan innumerables contactos de Donald Trump y de sus colaboradores más cercanos con funcionarios, millonarios y billonarios rusos, la mayoría de ellos, cercanos o vinculados a Vladimir Putin.

Trump está muy preocupado con la investigación que hace el fiscal especial Robert Muller y así lo ha demostrado en declaraciones públicas y en sus tuits.

La queja de Trump es que la investigación está durando mucho tiempo y debía terminarse porque no se ha encontrado nada que vincule a su campaña presidencial con influencias rusas. Existe la posibilidad de que se inicie un proceso de destitución (impeachment). Los analistas políticos estiman que existe buena posibilidad de que los demócratas ganen el control de la Cámara de Representante en noviembre, pero el control del Senado no es claro si lo mantendrán los republicanos o si los demócratas lo ganan en noviembre.

Hay que tomar en cuenta que el proceso de impreachment se inicia en la Cámara de Representantes, en donde se decide por el voto de una mayoría de la mitad más uno si procede el impeachment. Si procede se refiere al Senado, donde se entabla un juicio y finalmente se toma la decisión por dos terceras partes de los senadores.

Dependiendo de las elecciones de noviembre de este año existe una buena posibilidad de que la Cámara de Representantes, si es controlada por los demócratas, decida que proceda el impeachment y se mande el caso al Senado, en donde es improbable que se destituya al presidente Trump, porque se necesitaría el voto de dos terceras partes de los senadores. Pero si la Cámara de Representantes decide que procede el impeachment, el escarnio y pérdida de imagen del presidente Trump seguramente le costaría la reelección.

Recientemente Trump ha decidido opacar la investigación del fiscal especial con cortinas de humo. Las constantes amenazas de Trump a otros países, a los inmigrantes y asuntos similares, puede que tengan alguna base, pero son magnificadas para opacar lo que Trump teme. Que en las elecciones de noviembre un Congreso demócrata lo juzgue.

La indiscutible habilidad de Trump engaña a mucha gente haciéndoles pensar que problemas o situaciones supuestamente terribles o complicadísimas están sucediendo o están amenazando algún interés norteamericano, cuando la realidad es que la supuesta situación existe, pero no tiene las características que le atribuye Trump.

Hay casos inclusive en que a Trump se le va completamente la mano, como por ejemplo afirmar que Obama y sus colaboradores lo espiaban o que los miembros de la pandilla MS13 son unos “animales” o que Nancy Pelosi es una persona cuestionable porque no acepta el calificativo de “animales”. Me parece que en los próximos días vamos a ver muchos incidentes similares, así que hay que examinar lo que dice Trump con mucha cautela y malicia para no llegar a conclusiones erradas.

El autor es abogado