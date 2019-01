Cuando las cosas se hacen por amor: Jornada Mundial de la Juventud 2019

A pesar de los más de 200 artículos de opinión que me han publicado hasta ahora los medios, decidí hace unos 10 años dejar de hacerlo. Entre tanto he publicado dos libros sobre temas nacionales, uno en 2011 y otro en 2017. No obstante lo anterior, hoy decidí romper mi austeridad como articulista para ratificar el compromiso con mi fe y principios cristianos. Reconozco a los detractores de cualquier Iglesia el derecho a disentir y expresar sus diferencias ideológicas con el debido respeto. Pero debido a mentiras que se han estado publicando con referencia a la visita del papa Francisco a nuestro país, necesito aclarar algunos temas, ya que hace más de año y medio me presenté ante el arzobispo José Domingo Ulloa para ofrecerme como voluntario y trabajar para dejar a Panamá muy en alto. Después de analizar resultados de los 13 eventos anteriores, mi breve conclusión, debido al corto espacio que dispongo, es la siguiente:

1. Se reafirman en los jóvenes valores morales, éticos y cristianos y se les brinda la oportunidad de intercambiar con más de 180 diferentes nacionalidades sus conocimientos, aspiraciones y dificultades que les permiten ampliar su visión local a una más global y aspirar a un mejor futuro.

2. La imagen de Panamá en el exterior está pasando por su peor momento y vendrán más de 3 mil periodistas internacionales que durante una semana estarán transmitiendo este gran evento a más de mil 500 medios. Si le proyectamos al mundo un país distinto, alegre y cordial, no existe publicidad más efectiva, ni dinero que la pueda pagar. Además, según expertos en efectos mediáticos consultados, la cobertura de este acontecimiento equivale a la de una olimpiada, ya que jóvenes de 180 países durante 10 días estarán mandando por las redes sociales millones de mensajes, fotos y videos de nuestro país a sus familiares y amigos.

3. Los efectos económicos que hemos podido comprobar de otras JMJ son altamente positivos. Cálculos conservadores indican que circularán desde Chiriquí hasta Darién durante el mes de enero, producto exclusivo de esta actividad, más de $250 millones. Los principales beneficiados serán el transporte, hoteles, gastronomía, comercios, agroalimentos, industria y comunicaciones, todos con efectos positivos en empleo y la población.

4. Se habla negativamente del alto costo para el país de este evento, tenemos cifras de recientes visitas del papa como jefe de Estado a Perú (enero 2018) y Colombia (septiembre 2017), con una asistencia de turistas de entre 40 mil y 60 mil, respectivamente, que produjeron una derrama económica de $91 millones y $96 millones. Si proyectamos el triple de visitantes, una estadía más prolongada y la semana de prejornada en las diócesis del interior, nuestro estimado de $250 millones es muy conservador. Igual podemos calcular los ingresos directos al fisco durante enero producto de la JMJ (impuestos de entrada al aeropuerto, a la ocupación hotelera, a la importación de bienes, servicios, consumo e Itbms) estimamos que estos sobrepasarán los $32 millones, que sumados a las regalías que producirá la acuñación de las monedas alusivas al evento, sobrepasan los $55 millones de ingresos a las arcas del Estado. Por otra parte, los ingresos directos estimados para cubrir los gastos del Comité de Organización Local de la Iglesia, al cual pertenezco, serán de $40 millones. De ellos, $32 millones provienen de las cuotas que pagan los peregrinos y $8 millones que estamos recibiendo en donaciones en efectivo, especies, bienes y servicios de parte de fieles y empresas privadas que creen en esta gran causa.

Aquellos que desde la comodidad de un sofá o detrás del teclado de una computadora o un celular critican o denigran la labor del santo padre y de la Iglesia, deseo pedirles que se acerquen a partir del 23 de enero a los sitios donde se realizarán las reuniones, festivales y catequesis para que sientan y se contagien de ese maravilloso, alegre y reconfortante clamor de cientos de miles de jóvenes y entiendan el porqué hemos estado trabajando sin descanso o interés personal para brindarle esta bella y única oportunidad a nuestra juventud llena de fe y esperanza en un futuro mejor, tal vez así entenderán lo grandioso que se siente cuando las cosas se hacen por amor.

El autor es empresario